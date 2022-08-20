В Україні з’явилася нова нардепка: у чому причина (фото)

Стати депутатом не наважилися, ті хто йдуть у списках раніше

У Верховній Раді – нова народна депутатка. Валентина Короленко стала депутатом парламенту від партії "Слуга народу". Місце вона отримала після того, як її попередники за партійними списками відмовилися від посади.

Про це повідомляє сайт ЦВК. Нещодавно визнані обраним (8 серпня 2022 року) Артем Михайлюк відмовився від депутатського мандату, наступний за ним Дмитро Єрмоленко також скасував свою реєстрацію як кандидата.

Зазначимо, що місця у Верховній Раді з’явилися після того, як нардеп Андрій Костін очолив Генпрокуратуру, а Ольга Совгиря стала суддею Конституційного суду. Про Валентина Короленка відомо, що їй 38 років, навчалася за спеціальностями "Екологія", "Правознавство", "Фінанси та кредит". Працювала у Криворізькій та Дніпропетровській митницях.

Валентина Король

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в українському політикумі наприкінці серпня — на початку вересня очікуються серйозні зміни. Частина міністерств можуть об’єднати в одне, а керівництві силових відомств намічаються кадрові заміни.

Зміни можуть чекати на МВС та СБУ — в одній із організацій очікується зміна керівництва. Також продовжує з’являтися нова інформація про можливу відставку прем’єра — йому вже підшукують заміну.