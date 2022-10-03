"кремлю було б дуже неприємно дізнатися": Британія зробили чітке попередження путіну

росія враховує думку Індії так Китаю

На тлі активного шантажу російської федерації щодо завдання ядерного удару на війні з Україною лідери країн Заходу активно попереджають президента рф , що використання зброї масового ураження обернуться для росії катастрофічними наслідками. Так, міністро оборони Британії Бен Воллес розповів, що путін навряд чи застосує ядерну зброю, але все ж таки він діє "нераціонально".

Про це він заявив на одній із зустрічей партійної конференції Консервативної партії Великої Британії. Він вважає, що хоча путін пригрозив використати всі наявні у його розпорядженні засоби, таке рішення було б неприйнятним для союзників кремля — Індії та Китаю, адже від них він "отримав дуже чітке уявлення про те, що прийнятно і неприйнятно".

"Майже для всіх країн світу ядерна зброя була надзвичайним табу протягом десятиліть, і скасування цього табу було б трагедією для всіх нас", — підкреслив міністр.

Воллес також говорячи про конфлікт в Україні, додав, що в кремлі зазнали б "вкрай неприємних" почуттів, дізнавшись про те, які країни таємно допомагають Лондону надавати військову допомогу Києву. До того ж він сказав, що минулі дії президента російської федерації — від атаки нервово-паралітичною речовиною в Солсбері (мається на увазі отруєння Скрипалів) до вторгнення в Україну — були "цілком ірраціональними".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс заявила, що "брязкання зброєю" з боку росії не вплине на військову допомогу Україні.