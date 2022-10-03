"кремлю было бы очень неприятно узнать": Британия сделала четкое предупреждение путину

россия учитывает мнение Индии и Китая

На фоне активного шантажа российской федерации по нанесению ядерного удара на войне с Украиной лидеры стран Запада активно предупреждают президента рф, что использование оружия массового поражения обернутся для россии катастрофическими последствиями. Так, министр обороны Британии Бен Уоллес рассказал, что путин вряд ли применит ядерное оружие, но все же он действует "нерационально".

Об этом он заявил на одной из встреч партийной конференции Консервативной партии Великобритании. Он считает, что хотя путин пригрозил использовать все имеющиеся в его распоряжении средства, такое решение было бы неприемлемым для союзников кремля — Индии и Китая, ведь от них он "получил очень четкое представление о том, что приемлемо и неприемлемо".

"Почти для всех стран мира ядерное оружие было чрезвычайным табу на протяжении десятилетий и отмена этого табу была бы трагедией для всех нас", — подчеркнул министр.

Уоллес также говоря о конфликте в Украине, добавил, что в кремле испытали бы "крайне неприятные" чувства, узнав о том, какие страны тайно помогают Лондону оказывать военную помощь Киеву. К тому же он сказал, что прошлые действия президента российской федерации — от атаки нервно-паралитическим веществом в Солсбери (имеется в виду отравление Скрипалей) до вторжения в Украину — были "совершенно иррациональными".

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "бряцание оружием" со стороны россии не повлияет на военную помощь Украине.