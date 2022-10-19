путін змирився з втратою Херсона, але хоче відігратися в іншому місці — Каспаров

Росіяни не витримають довгої війни, але в Кремлі можуть спробувати переломити хід війни

Російське військове командування вже почало робити неоднозначні натяки на можливу здачу Херсона. Це й не дивно, адже після вибухів на Кримському мосту у них в рази зменшилися запаси боєприпасів та можливість заміщувати втрати в особовому складі. Однак путін, який, ймовірно, міг змиритися із втратою одного з найбільших міст, захоплених на початку вторгнення, все одно залишається небезпечним і здатен готувати провокації на інших напрямках.

Так, на думку знаменитого гросмейстера та російського опозиціонера Гаррі Каспарова, через проблеми на Херсонському напрямку у Кремлі можуть наказати повторити спробу наступу на Харків та Київ. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Ми — Україна", передає "Телеграф".

Ситуація для російської армії в Херсоні, говорить Каспаров, об’єктивно погана, вони вже зараніш програли оборону та всі битви за це місто.

"Причина, через яку путін продовжує тримати війська, які приречені, адже рано чи пізно будуть оточені, це те, що зі втратою Херсона він змирився, — пояснює Гаррі Каспаров. — Але він не може просто так втратити Херсон, не отримавши нічого натомість".

Саме тому, запевняє політик, наразі серйозно зростає загроза поновлення наземного наступу як на Київ, так і Харків. Для цього, за його словами, командування армії рф формує ударні групи — поблизу Білгорода, а також на території Білорусі. При цьому Каспаров наголошує: далеко не факт, що подібний крок путіна може стати для нього успішним.

"росія не витримає довгої війни, — запевняє він. — У нього залишилося ресурсів максимум на півроку. Більше того — зима може виявитися важкою не лише для України чи Європи, а й для російської армії".

Саме тому, попереджає Каспаров, українцям не можна буде втратити голову від радості, коли Херсона буде звільнено. Інакше путіну може вдасться переломити хід війни, атакувавши на сході та півночі України.

Нагадаємо, що на підготовку росіян до здачі Херсона натякає і той факт, що колаборанти оголосили місцевим жителям, що залишилися, про необхідність "переселятися" на лівий берег Дніпра.

Тим часом військові експерти вже діляться прогнозами щодо того, коли ж обласний центр Херсонщини знову повернеться під синьо-жовтий прапор.