Ізраїль таки дав зброю? З’явилися повідомлення про серйозну допомогу ЗСУ

Ізраїльська система працює за принципом "один постріл — один удар", що мінімізує промахи під час стрільби

Ізраїльсько-українські дипломатичні відносини трохи охололи після того, як високопосадовці Ізраїлю заявили, що не збираються постачати зброю для ЗСУ. Втім, інсайдерські джерела повідомляють, що на озброєння української армії все ж таки могла з’явитися якась зброя, розроблена Ізраїлем. Йдеться про системи перехоплення безпілотників Smart Shooter.

Такими даними поділився ресурс Debka, передає "Телеграф". Головна спеціалізація подібної стрілецької зброї — знищення легкої авіації та дронів, які часто застосовуються Іраном проти Ізраїлю. Як відомо, іранські БПЛА також перебувають зараз на озброєнні і у російської армії, яка, втім, намагається видавати за свої — під назвою "Герань".

Видання посилається на особисті військові джерела, стверджуючи, ніби Smart Shooter вже встановлені на деяких українських бойових літаках, а також безпілотниках. Ізраїльська система управляється штучним інтелектом, що робить її фактично непереможною, адже кількість промахів у неї мінімальна. Принцип, за яким працює ця зброя, зосереджено у фразі "один постріл — один удар".

Smart Shooter може використовуватися і людиною.

...і працювати дистанційно

Це, до речі, найновіше озброєння, адже вперше його презентували 2022 року — на військовій виставці у Парижі. Подібні системи можна встановлювати як на кордоні, так і в літаках чи вертольотах, щоб вражати рухомі цілі. Загальна вага одного Smart Shooter досягає 75 кг, а висота – 95 см.

Спеціальна станція зброї Smart Shooter

Зазначається, що полегшений варіант системи також можна встановлювати на гармати та кулемети. На відміну від звичайних ЗРК, що використовують радар та оптику для виявлення цілі, тут в основі знаходиться кінетичне рішення. До того ж, для стрільби зі Smart Shooter стрілок необов’язково має бути присутній фізично — озброєнням можна керувати дистанційно.

Офіційних підтверджень щодо використання такої зброї ЗСУ не повідомлялося ні представниками Ізраїлю, ні військовим командуванням України.

Нагадаємо, що незабаром після озвучення офіційної позиції Єрусалиму щодо постачання Києва зброєю стало відомо про відміну телефонної розмови між міністрами оборони держав. Це вже вдруге, коли очільники відомств не можуть зв’язатися один з одним, причому зараз відмова пролунала з боку України.