Багато українців пропонують херсонському гауляйтеру особисто приїхати та контролювати, хто приїжджає на деокуповану територію

Херсон попри регулярні обстріли з боку російських окупантів залишається об’єктом зацікавленості багатьох українських та зарубіжних політиків. Днями до звільненого міста прибув заступник генсека Організації об’єднаних націй Мартін Гріффітс. Візит чиновника такого високого рівня вже викликав невдоволення багатьох росіян. Не залишився осторонь і колаборант володимир сальдо, який звинуватив Гріффітса в "порушенні перетину російських кордонів".

Заяву зрадника України, яку процитувала більшість росЗМІ, вже підняли на сміх у соцмережах. Багато хто пропонує сальдо особисто приїхати до Херсона, щоб "контролювати" ситуацію з приїздами політиків.

На думку херсонського гауляйтера, представник ООН за бажання побувати в Херсоні мав враховувати "приєднання регіону до рф". Однак, прибувши на запрошення України, він нібито "порушив правила перетину кордонів росії".

Не дивно, що подібна безглузда заява вже була висміяна користувачами соцмереж.

Слід зазначити, що Мартін Гріффітс прибув до України із чотириденним візитом, у рамках якого побував і до Херсона. В ООН чоловік опікується гуманітарними питаннями та координує напрямок надзвичайної допомоги.

На жаль, владимир сальдо навряд чи ризикне перетнутися з європейським політиком чи приїхати до Херсона найближчим часом. Попри напускне невдоволення, зрадник батьківщини не поспішає знову з’явитися в рідному місті, переймаючись власним майбутнім. А воно навряд чи буде райдужним, про що свідчать регулярні замахи на гауляйтерів. До речі, нещодавно на окупованих територіях підірвали автомобіль із помічником сальдо віталієм булюком.

При цьому найвищою залишається небезпека вибухів і у звільненій частині Херсонщини — росіяни замінували безліч предметів та будівель.