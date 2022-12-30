путін вже помер? У мережі посміялися з свіжих заяв кремля

Доки пандемія коронавірусу не закінчиться, російський президент і його оточення повинні піклуватися про здоров’я глави Кремля

У росії змінили передноворічні плани президента. Нещодавно стало відомо, що в Кремлі скасували традиційне публічне підбиття підсумків, на якому володимир путін спілкувався з журналістами. А прес-секретар російського диктатора взагалі заявив, що путін стане менше з’являтися на людях і спілкуватися з представниками ЗМІ.

Про це пишуть росЗМІ.

Дмитро пєсков прокоментував відмову путіна від щорічного прямого спілкування з журналістами. За його словами, диктатору необхідно берегти здоров’я, особливо на тлі пандемії коронавірусу, яка ще не закінчилася.

"Навряд чи воно [спілкування] буде зовсім таким самим, яким воно було до пандемії в найближчій перспективі. Нема чого гріха таїти. Ви бачите процеси мутації вірусу, сильні епідеміологічні хвилі грипу. Усе це з урахуванням уроків пандемії зобов'язує тих, хто відповідає за безпеку президента і за його здоров'я — вживати запобіжних заходів, тому що в таких умовах здоров'я президента — це питання державної безпеки",— сказав пєсков.

Також він зазначив, що до пандемійного рівня спілкування зі ЗМІ у володимира путіна більше не буде. Наступного року він менше буде виступати на публіці та відвідувати офіційні та неофіційні заходи.

"Говорити, що скоро буде як раніше, було б помилковим. Відповім — не буде. Але в міру того, як ці хвилі йдуть у нижню точку, тоді можна буде у вільнішому режимі спілкуватися", — підсумував прес-секретар путіна.

У мережі відреагували на цю новину стебом. Коментатори назвали путіна боягузом і навіть припустили, що він помер і в Кремлі просто намагаються це приховати.

коментатори припускають смерть путіна

Нагадаємо, що в мережі давно ходять чутки про те, що замість путіна на заходах з’являється його двійник. Певно, їх навіть кілька. Доля справжнього російського президента невідома — з чуток він давно помер. Але експерт із невербальної комунікації Валентин Кім упевнений, що сам путін не зацікавлений у наявності двійника.