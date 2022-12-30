путин уже умер? В сети посмеялись над свежими заявлениями кремля

До тех пор, пока пандемия коронавируса не закончится, российский президент и его окружение должны заботиться о здоровье главы Кремля

В россии поменяли предновогодние планы президента. Недавно стало известно,что в Кремле отменили традиционное публичное подведение итогов, на котором владимир путин общался с журналистами. А пресс-секретарь российского диктатора и вовсе заявил, что путин станет меньше появляться на людях и общаться с представителями СМИ.

Об этом пишут росСМИ.

Дмитрий песков прокомментировал отказ путина от ежегодного прямого общения с журналистами. По его словам, диктатору необходимо беречь здоровье, особенно на фоне пандемии коронавируса, которая еще не закончилась.

"Вряд ли оно [общение] будет совсем таким же, каким оно было до пандемии в обозримой перспективе. Нечего греха таить. Вы видите процессы мутации вируса, сильные эпидемиологические волны гриппа. Все это с учетом уроков пандемии обязывает тех, кто отвечает за безопасность президента и за его здоровье- принимать меры предосторожности, потому что в таких условиях здоровье президента — этот вопрос государственной безопасности", — сказал песков.

Также он отметил, что допандемийного уровня общения со СМИ у владимира путина больше не будет. В следующем году он будет меньше выступать на публике и посещать официальные и неофициальные мероприятия.

"Говорить, что скоро будет как раньше, было бы ошибочным. Отвечу — не будет. Но по мере того, как эти волны будут уходить в нижнюю точку, тогда можно будет в более свободном режиме общаться", — подытожил пресс-секретать путина.

В сети отреагировали на эту новость стебом. Комментаторы назвали путина трусом и даже предположили, что он умер и в Кремле просто пытаются это скрыть.

комментаторы предполагают смерть путина

Напомним, что в сети давно ходят слухи о том, что вместо путина на мероприятиях появляется его двойник. Вероятно, их даже несколько. Судьба настоящего российского президента неизвестна — по слухам, он давно скончался. Но эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким уверен, что сам путин не заинтересован в наличии двойника.