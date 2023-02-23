Озброєння невідоме, але: у NYT проаналізували, на що вказують вибухи у Маріуполі

За останні кілька днів в окупованому місті прогриміли десятки вибухів

Цього тижня захоплений окупантами Маріуполь вперше за довгий час здригнувся від потужних вибухів. Така активність може вказувати на отримання українською армією нового, більш далекобійного озброєння. І хоча офіційно у Генштабі ЗСУ про будь-які успіхи на цьому напрямку не повідомляють, позиції ворога були уражені.

Як пише The New York Times, Україна могла "знайти спосіб вдарити глибоко в тил противника". Яке саме озброєння використовувалося при цьому, іноземним журналістам невідомо, однак вони підкреслюють, що подібні атаки є вельми важливими у російсько-українському протистоянні.

"Взявши під контроль Маріуполь навесні, Москва поступово перетворила місто на головний гарнізон, очевидно тому, що вважалося, що воно знаходиться поза зоною дії потужних ракет, наданих США, — пише видання. — Але в середу Маріупольська міська рада повідомила про щонайменше 11 вибухів".

Іноземні журналісти кажуть, що це далеко не перші вибухи в контрольованому росіянами тилу, однак вони викликають чимало запитань про їхнє походження. І хоча у Генштабі замовчують будь-яку активність на цьому напрямку, цілком імовірним є те, що українські військові отримали нове озброєння.

Про це писав і військовий журналіст Сергій Ауслендер, зазначивши, що, можливо, ЗСУ вже використовують на полі бою далекобійні ракети GLSDB.

Про те, що подібне озброєння може бути надане США Києву, повідомлялося в середині січня. Тоді у Вашингтоні заговорили про розширення списку військової допомоги українцям.

У мережі також з'являлося епічне відео із роботою ракет GLSDB, завдяки якому можна легко уявити, якої шкоди тепер ЗСУ здатні завдати російським окупантам, якщо справді мають подібні боєприпаси.