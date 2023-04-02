Ядерний статус України схвилював КНДР: сестра Кім Чен Ина вибухнула гнівними заявами на адресу Зеленського

Північнокорейський політик вважає, що петицією "від народу" прикривається влада

Молодша сестра північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, яка також займає позицію заступника директора департаменту Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон опублікувала статтю, де заявила, що українська влада має "манію величі" і намагається "привернути в свою країну ядерну катастрофу". Причиною такої риторики, а також традиційних для КНДР звинувачень через співпрацю зі США стала петиція на сайті президента.

Петицію було опубліковано наприкінці березня. Вона закликає розмістити ядерне озброєння США на території України чи зробити своє. На момент написання новини петицію підписали майже 770 людей. Однак для того, щоб бути розглянутою президентом, їй потрібно набрати 25 тисяч підписів.

Петиція про ядерну зброю

Кім Йо Чжон написала, що "українська влада, охоплена невиліковною манією величі, що може перемогти росію, накликає на себе ядерну катастрофу, що загрожує їхньому існуванню, без елементарної свідомості передбачливості і будь-якої здатності впоратися з наслідками, що випливають".

Подібні розмови на політичному рівні вона назвала виявом політичного честолюбства українського президента Володимира Зеленського, нібито він прагне продовжити свої дні та грає долею країни та народу. Кім Йо Чжон заявила, що влада йде неправильним шляхом, якщо розраховує, що зможе "уникнути потужного вогню росії тільки тоді, коли перейдуть під продірявлену ядерну парасольку США".

Подібні петиції неодноразово публікувалися на сайті президента України. Вони рідко набирали понад 1000 голосів.

Попередні петиції щодо ядерного статусу

Зазначимо, Північна Корея — один із відданих васалів росії. Враховуючи, що кремль був змушений звертатися до КНДР з питань озброєння, співпраця стала більш тісною. Амбіції північнокорейського диктатора продовжують зростати.