Северокорейская политик считает, что петицией "от народа" прикрываются власти

Младшая сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына, которая также занимает позицию заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон опубликовала статью, где заявила, что у украинских властей "мания величия" и они пытаются "навлечь на свою страну ядерную катастрофу". Причиной такой риторики, а также традиционных для КНДР обвинений из-за сотрудничества с США стала петиция на сайте президента.

Петиция была опубликована в конце марта. Она призывает разместить ядерное вооружение США на территории Украины или сделать свое. На момент написания новости петицию подписали почти 770 человек. Однако, для того чтобы быть рассмотренной президентом, ей нужно набрать 25 тысяч подписей.

Петиция про ядерное оружие

Ким Йо Чжон написала, что "украинские власти, охваченные неизлечимой манией величия, что могут победить россию, навлекают на себя ядерную катастрофу, угрожающую их существованию, без элементарного сознания предусмотрительности и какой-либо способности справиться с вытекающими последствиями".

Подобные разговоры на политическом уровне она назвала проявлением политического честолюбия украинского президента Владимира Зеленского, якобы он стремиться продлить свои дни и играет судьбой страны и народа. Ким Йо Чжон заявила, что власть идет по неверному пути если рассчитывает, что сможет "избежать мощного огня россии только тогда, когда перейдут под продырявленный ядерный зонтик США".

Сходные петиции не раз публиковались на сайте президента Украины. Они редко набирали более 1000 голосов за.

Предыдущие петиции по ядерному статусу

Отметим, Северная Корея — один из преданных вассалов россии. Учитывая, что кремль был вынужден обращаться к КНДР по вопросам вооружения, сотрудничество стало более тесным. Амбиции северокорейского диктатора продолжают расти.