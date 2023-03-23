Темпи війни зросли: скільки снарядів використовують ЗСУ на день

Захід має бути готовим до того, що допомагати Україні доведеться ще довго

Війна росії проти України переходить у більш інтенсивну фазу, а витрата артилерійських боєприпасів бійцями ЗСУ зросла.

Як повідомляє The Guardian, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що українські військовослужбовці за день можуть використовувати від 4 до 7 тисяч снарядів, у той час, як у росіян цей показник може досягати 20 тисяч.

За його словами, російський диктатор володимир путін не планує закінчувати війну, оскільки в росії нарощуються темпи військово-технічного виробництва. При цьому кремль активно шукає допомоги країнам на кшталт Ірану та КНДР, щоб отримати більше зброї.

За словами Столтенберга, країни Заходу мають бути готовими до того, що підтримувати Україну зброєю та боєприпасами доведеться протягом тривалого часу.

"Необхідність збережеться, тому що це війна на виснаження, йдеться про промислові потужності для підтримки", — додав генсек НАТО.

Він зазначив, що нинішня витрата боєприпасів Україною значно перевершує їхнє виробництво країнами Заходу.

Як повідомлялося раніше, прогноз про те, що війна в Україні може затягтися раніше, заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Після цього подібний прогноз озвучив представник Білого дому Джон Кірбі.