Чи використовує армія рф китайську зброю в Україні: Данілов дав чітку відповідь

Китай намагається притримуватися нейтралітету

Злив даних Пентагону містить ряд документів, інформацію з яких не підтверджують українські високопосадовці. Так, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що китайського озброєння на фронті не було зафіксовано.

Про це він розповів журналісту Андрію Цаплієнку з ТСН, коментуючи матеріал The Washington Post, що Китай погодився таємно надати зброю росії. Ознак наявності на фронті китайської зброї українська сторона не бачить, каже Данілов.

Він зазначив, що Україна одразу б зробила заяву про таке, як було з іранськими дронами. Так і станеться, якщо в окупантів з’явиться китайське озброєння.

Проте Данілов не бачить причин, аби Китай поставляв зброю росії. Він зазначив нейтральну позицію Китаю. Секретар РНБО нагадав, що китайська дипломатія з коментарями вийшла у публічний простір з мирним планом на 12 пунктів, однак деякі з питань є сумнівними для України. "Замаємося, працюємо, спостерігаємо. Скоро ми будемо мати великий обсяг інформації саме по цьому питанню", – заявив Данілов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай офіційно оголосив про наміри не продавати зброю ані росії, ані Україні. Українська розвідка також не побачила фактів продажу бронежилетів з китайської сторони росіянами.