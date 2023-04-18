Поворот на 180 градусів? Єгипет поставляв зброю не росії, - нові дані витоку

Офіційно плани та передача зброї не підтверджується учасниками

Витік секретних документів із сайту Discord продовжує відкривати різні аспекти, пов’язані з Україною. Зокрема йдеться про можливість постачання Єгиптом зброї до росії. Про це йшлося в проаналізованих раніше документах. Водночас новіші дані витоку свідчать — Єгипет не тільки не відправляв зброю до рф, а й змінив політичну орієнтацію в цьому питання.

Про це свідчать дані The Washington Post. Газета повідомила, що є п’ять раніше не опублікованих документів, згідно з якими Єгипет призупинив план таємного постачання ракет в рф у березні після переговорів із США. Водночас вирішив виробляти артилерійські боєприпаси для України.

Зазначимо, справжність секретних документів офіційно не підтверджена. У нових даних з витоку йдеться, що рішення було прийнято на початку березня. Там йдеться, що Єгипет схвалив продаж снарядів США калібром 152 та 155 мм для передачі Україні. Єгипет планував використовувати зброярський потенціал для України як важіль для отримання розробок США.

Газета зазначає, що в документах не йдеться про поточні дії — чи відновили план для рф, чи триває постачання боєприпасів для України. Зазначимо, що інформацію про виробництво ракет для росії Єгипет спростовує.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США також відреагували на інформацію про Єгипет з витоку даних. Передачі боєприпасів росії союзники не спостерігали.