росія знову скликає Радбез ООН через Україну: чого хоче на цей раз

Дипломатів рф постпред України в ООН назвав "висипом"

Постачання Україні зброї країнами союзниками з заходу бентежить росію. Країна-агресор намагається вплинути на ситуацію використовуючи важелі міжнародної політики. Окупанти хочуть зібрати Радбез ООН 18 травня аби обговорити міжнародну військову допомогу Україні.

Про це повідомив в Твіттері постпред України при ООН Сергій Кислиця. Кислиця назвав постпреда росії Василя Небензю "знаряддям воєнних злочинів" та зазначив, що він вимагає скликати Радбез аби "засудити" постачання нашими союзниками і партнерами зброї силам оборони України".

Повідомлення Кислиця резюмував фразою, що "Рашизм буде покараний, а з ним і його висип — лаврови, небензі, подлянські". Засідання Радбезу 18 травня очікується у другій половині дня, з 15:00.

Раніше на цьому тижні в Радбезі ООН тема України вже обговорювалася — в понеділок обговорювали гуманітарну ситуацію в Україні. Серед піднятих питань — примусова депортація та вбивства мирних жителів, зокрема дітей.

"Телеграф" напередодні повідомляв про скандальну заяву російської правозахисниці, яка прирівняла геноцид українців до геноциду комах. Вона видалила свій твіт, однак викликана обурення тим, що вона виїхала із росії, але підтримує традиційні для того суспільства погляди.