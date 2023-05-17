россия снова созывает Совбез ООН из-за Украины: чего хочет на этот раз

Дипломатов рф постпред Украины в ООН назвал "сыпью"

Снабжение Украины оружия странами союзниками с запада смущает Россию. Страна-агрессор пытается повлиять на ситуацию, используя рычаги международной политики. Оккупанты хотят собрать Совбез ООН 18 мая, чтобы обсудить международную военную помощь Украине.

Об этом сообщил в Твиттере постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Кислица назвал постпреда россии Василия Небензю "орудием военных преступлений" и отметил, что он требует созвать Совбез, чтобы "осудить" поставки нашими союзниками и партнерами оружия силам обороны Украины".

Сообщение Кислица резюмировал фразой, что "Рашизм будет наказан, а с ним и его сыпь — лавровые, небензи, подлянские". Заседание Совбеза 18 мая ожидается во второй половине дня с 15:00.

Ранее на этой неделе в Совбезе ООН тема Украины уже обсуждалась – в понедельник обговаривали гуманитарную ситуацию в Украине. Среди поднятых вопросов – принудительная депортация и убийства мирных жителей, в том числе детей.

"Телеграф" накануне сообщал о скандальном заявлении российской правозащитницы, которое приравняло геноцид украинцев к геноциду насекомых. Она удалила свой твит, однако вызвала возмущение тем, что она уехала из россии, но поддерживает традиционные для того общества взгляды.