Приравняла геноцид украинцев к "геноциду комаров" летом: российская правозащитница возмутила циничным заявлением

Девушка навлекла такую волну гнева, что пришлось удалять страницу в Twitter

Российская правозащитница Екатерина Морозова, которая сейчас проживает в Польше, скандально высказалась по поводу решения ПАСЕ признать депортацию украинских детей геноцидом.

Девушка, известная тем, что устроила одинарный антивоенный пикет в россии. После этого ее задержали и отвезли в отделение полиции, где допрашивали.

Однако на днях она приравняла геноцид украинцев к "геноциду комаров летом" или "геноциду туалетной бумаги во время COVID-19". На своей странице в Twiiter она заявила, что считает решение ПАСЕ "х*рней":

"Признание ПАСЕ геноцидом обесценивает как минимум геноцид евреев, геноцид армян, геноцид тутсы. Мало того, что эта их глубокая озабоченность не дает абсолютно ничего, так еще и на символическом уровне творят хрню", — пишет девушка. Далее приводит "шутливые" примеры, с чем еще можно сравнить депортацию украинских детей.

"Геноцид комаров летом, геноцид туалетной бумаги в магазинах в "ковиде". Смотреть на это тошно. Это ужасные преступления, виновные должны быть наказаны, но это не геноцид", — написала Морозова.

Девушка сегодня удалила свою страницу в Twitter, поэтому его можно посмотреть на скриншотах выше. Причиной удаления стала волна возмущения украинцев, пораженных циничной позицией россиянки.

Напомним, что в Минобороны озвучили цифру депортированных в рф детей. Речь идет о более чем 10 тысячах человек, которым россияне не дают видеться с родителями и пытаются стереть их национальную идентичность.

Детей убеждают, что Украины не существует, а они россияне. Также их заставляют благодарить солдат РФ за убийство воинов ВСУ и начинают в карцерах. Всего же россия депортировала более 1,5 млн человек.