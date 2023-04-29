Прирівняла геноцид українців до "геноциду комарів" влітку: російська правозахисниця обурила цинічною заявою

Дівчина накликала таку хвилю гніву, що довелося видаляти сторінку у Twitter

Російська правозахисниця Катерина Морозова, яка зараз проживає у Польщі скандально висловилася щодо рішення ПАРЄ визнати депортацію українських дітей геноцидом.

Дівчина, відома тим, що влаштувала одинарний антивоєнний пікет в росії. Після цього її затримали та відвезли до відділку поліції, де допитували.

Однак днями вона прирівняла геноцид українців до "геноциду комарів влітку" чи "геноциду туалетного паперу під час COVID-19". На своїй сторінці у Twiiter вона заявила, що вважає рішення ПАРЄ "х*рнею":

"Признание ПАСЕ похищения детей из Украины геноцидом обесценивает как минимум геноцид евреев, геноцид армян, геноцид тутси. Мало того, что эта их глубокая озабоченность не дает абсолютно ничего, так ещё и на символическом уровне международные органы творят х*рню", — пише дівчина. Далі наводить "жартівливі" приклади, з чим ще можна порівняти депортацію українських дітей.

"Геноцид комарів літом, геноцид туалетного паперу в магазинах в "ковід", дивитися на це нудотно. Це жахливі злочини, винні мають бути покарані, але це НЕ геноцид", — написала Морозова.

Дівчина сьогодні видалила свій твіт, тож його ви можете переглянути на скриншотах вище. Причиною видалення стала хвиля обурення українців, які вражені цинічною позицією росіянки.

Нагадаємо, що в Міноборони озвучили цифру депортованих до рф дітей. Йдеться про понад 10 тисяч осіб, яким росіяни не дають бачитися з батьками та намагаються стерти їхню національну ідентичність.

Дітей переконують, що України не існує, а вони є росіянами. Також їх змушують дякувати солдатам рф за вбивство воїнів ЗСУ і зачинають у карцерах. Усього ж росія депортувала понад 1,5 млн осіб.