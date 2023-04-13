Заставляют благодарить солдат рф за убийство воинов ВСУ и запирают в карцере. Украинские дети рассказали об ужасах депортации

Юные украинцы, которых удалось вернуть из россии, рассказывают о давлении и издевательствах

Восьмого апреля домой вернулся 31 ребенок из тысяч украинских детей, которых оккупанты принудительно вывезли в россию. Очередная операция по спасению детей проходила на фоне тиражирования врагом громких заявлений российского так называемого "уполномоченного по правам ребенка". Что стоит за новостями о том, что наши мальчики и девочки наконец дома, как оккупанты пытаются уничтожить в них украинскую идентичность, упоминания о своей национальной принадлежности и каковы масштабы "детского вопроса", "Телеграф" узнал у Николая Кулебы – исполнительного директора благотворительной организации Save Ukraine.

"Со словами "Мы вас эвакуируем" под дулами автоматов вывезли в Луганск"

По состоянию на 9 апреля официально признаны депортированными 19 349 украинских детей, из которых удалось вернуть пока только 360. В последней цифре есть и вклад благотворительной организации Save Ukraine, которой удалось воссоединить с семьями 64 маленьких украинца. И еще 31 ребенок пересек украинскую границу накануне.

"Это операция особая не только по количеству возвращенных детей, но и по сложности, — рассказывает Николай Кулеба, занимавший должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка в 2014—2021 гг. – К сожалению, вернулось не 33 ребенка, как планировалось, а 31. Еще двоих детей вывезти не смогли, потому что у их бабушки не выдержало сердце. Это произошло впервые за пять наших спасательных миссий. И теперь наша задача — и вернуть тело женщины, и освободить этих детей. Второе, что отличало эту операцию от других, — долгие допросы ФСБ. С каждой поездкой их продолжительность увеличивается, в этом случае семьи держали по 14 часов. И не удивительно, что человек этого не пережил. По сути, взрослые вынуждены доказывать, почему они имеют право забрать собственных (!) детей из российского плена, а не оставить их там. И это несмотря на заявления, что россия так хочет всех вернуть".

Николай Кулеба добавляет, что сейчас у Украины есть возможность возвращать только детей, имеющих родственников или законных представителей. Потому что передача происходит, так сказать, из рук в руки. Кроме того, именно родители или бабушки/дедушки начинают бить тревогу, когда, например, ребята вовремя не вернулись из лагеря или были вывезены из какого-то учреждения централизованно.

Исполнительный директор благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба

"Такая история произошла с 16-летним Артемом, который приехал в школу-интернат в Купянске, чтобы забрать документы и остался там на ночь, — приводит пример Николай. — Это было как раз незадолго до освобождения города. Россияне перед бегством ворвались в интернат и со словами "Мы вас эвакуируем!" под дулами автоматов посадили 13 детей в грузовик и вывезли в Луганск. Парнишка не хотел ехать, но что он мог сделать против вооруженных людей? Его несколько месяцев вместе с другими детьми удерживали на территории, подконтрольной россии, кормили тушенкой и хлебом, заставляли работать, в частности разгружать гуманитарную помощь, угрожали психушкой за плохое поведение. Сейчас уже большинство детей вернули, Артем стал 11-м из них".

Кроме таких прямых похищений, россияне прибегают и к давлению на жителей оккупированных территорий. Сначала уговаривают и рисуют прекрасные перспективы для развития детей, а затем угрожают и запугивают.

"В разные так называемые "оздоровительные лагеря" первыми отправляют детей коллаборантов, например, директоров школ или учителей, идущих на сотрудничество. Это такая проверка местных на верность и возможность для россиян показать, что они пришли с "добрыми намерениями", — объясняет механизм Николай. – Начинаются разговоры с детьми: "Видишь, твой одноклассник вернулся, в лагере классно – там развлечения, кормят, нет обстрелов, все время есть свет". И, конечно, ребенок может прийти и сказать дома: "Класс! Я тоже хочу". Если же родители не соглашаются, то начинают звонить по телефону из школы: "Не хочешь отправить ребенка в лагерь? Так ты что, против "власти"? А ты понимаешь последствия?" То есть такие могут быть "тонкие намеки", а где-то и прямые угрозы. И большинство родителей, с которыми мы работаем, говорят, что их заставляли давать согласие".

По словам Кулебы, россияне пытаются юридически защитить себя и дают родителям подписывать какие-то "бумажки" о согласии на выезд детей, но по факту нарушают договоренности. Дети вовремя домой не возвращаются, ча ще всегоне имеют связи с родными и оказываются за тысячи километров от дома. Россияне со своей стороны не делают ничего, чтобы вернуть ребят, и даже этому активно противостоят.

"Писал российским солдатам такое, что даже стыдно вам говорить"

После того как украинские дети оказываются на территории, подконтрольной россиянам или непосредственно в россии, с ними активно "работают". Все для того, чтобы подавить желание вернуться в Украину, к родным людям.

"Дети месяцами не разговаривают с семьями, соответственно, не знают, что вообще происходит с ними и в Украине. И при этом они слышат, мол, если родители за вами не приехали, вы им не нужны, как и вашей стране, которой уже нет, — объясняет Николай. — Детям обещают помощь, устроить в российские семьи. Во время предыдущей миссии у нас был случай с 14-летним парнем из Херсонской области. За ним поехала сестра, но услышала, что он не хочет возвращаться, так ему успели промыть мозги. Аргументы были такие: "Меня взял под крыло мэр Алушты!" — "Ты его видел когда-то?" — "Нет, но мне сказали, он меня опекает, мне дадут 100 тысяч рублей, и если соглашусь остаться, то вот семья, которая меня усыновит. А в Украине меня убьют, потому что я жил у россиян". Три дня понадобилось, чтобы вернуть его в сознание и забрать домой".

"Перепрошивка" детей, их русификация – это часть стратегии врага по захвату территорий", — говорит Николай Кулеба

Руководитель БО добавляет, что все же есть дети, которые находят в себе силы противостоять давлению и даже сопротивляться. Так поступал, например, 14-летний парень, который родился в Никополе, но большую часть времени проводил в россии, куда после развода перебралась мать. После ее смерти, когда уже шла полномасштабная война, парнишку устроили в приемную семью, глава которой воевал против Украины.

"Приемная мать возненавидела парня и издевалась над ним, — рассказывает Николай. — В школе сверстники его хейтили именно за то, что он украинец. При этом вместе с другими его заставляли писать благодарственные письма военным рф, фактически за то, что те убивают его соотечественников. .Я его спрашивал уже по возвращении, что именно он там писал, а он говорит: "Такое, что мне даже стыдно вам сказать". — "А как ты не боялся?" — "Их все равно никто не проверяет, но мне было приятно думать, как российский солдат откроет мою писанину и прочтет". И первое, что попросил этот ребенок в Украине, — наш флаг. Он у него завернулся и ходил так днями. Я его расспрашивал, как ему удалось сохранить свою украинскость, а он объяснил, что находил разную информацию в Интернете и понял, что в россии все обманывают, а Украина имеет силу правды. Спасать парня пыталась самостоятельно бабушка, но ей отдали внука только после вручения подписки о невыезде, но мы впоследствии смогли их вытащить из россии, семья сейчас в Украине".

По словам Николая, россияне применяют не только психологические приемы, чтобы сломать детей, но и наказывают за попытки сопротивления и несогласия привыкать к новым условиям.

"Дети рассказывают, что наказывают за то, что говоришь по-украински или выражаешь желание вернуться домой, то есть там запрещена самоидентификация как украинца, — отмечает Николай. — Для этого, в частности, используют специальные комнаты, изоляторы, которые могут быть без окон, там и закрывают ребенка на несколько дней Есть свидетельства детей, что в "оздоровительном лагере" гимн россии играл пять дней. Представьте себе! На оккупированных территориях были введены "уроки о важном", создаются организации "путлерюгенд", используются учебники, напечатанные в Москве в 2022-м.

То есть "перепрошивка" детей, их русификация – это большая часть стратегии врага по захвату территорий. Они это делали и 100 лет назад, порабощая Украину, делают и до сих пор. Ничего нового нет. А тут враг на весь мир вызывающе показывает и смакует, как они везут по россии детей из Мариуполя, сначала убив их родителей, и предлагают их забирать в российские семьи. Это геноцид и военное преступление. Свое слово по этому поводу уже сказал Международный уголовный суд. И мы в случае с каждым ребенком, возвращаемым после похищения, вместе со Службой безопасности Украины, прокуратурой документируем эти факты, чтобы виновные были привлечены к ответственности".

"С 2014 года под властью россиян оказалось 1,5 млн украинских детей"

Больше всего усложняет возвращение детей, по словам Николая, тот факт, что россия скрывает факты депортации и похищения. Соответственно, украинской стороне нужно искать, проверять и собирать информацию по крупицам.

"У нас в организации есть департамент, который занимается возвращением детей, в него входят юристы, социальные работники, психологи, транспортный отдел, волонтеры, – уточняет руководитель Save Ukraine. – Сведения команда получает из разных источников – это и сообщения местных органов власти, и обращение по телефону "горячей линии" как родных, так и посторонних людей из-за рубежа, в том числе из россии, и рассказы уже вернувшихся детей. Иногда бывает, что известно что-то о ребенке, но не ясно, где его родители. Или наоборот, имеем обращения родителей, которые не знают, где ребенок. Когда все "звезды сходятся", кейс берется в работу. Собираем соответствующие документы, готовим к поездке родителей, разрабатываем маршрут, сопровождаем группу до их возвращения, а затем фиксируем преступление и предлагаем. реабилитацию, помогаем решать вопросы с жильем и работой.

Николай отмечает, что в настоящее время не существует единой статистики по детскому вопросу. Помимо данных, постоянно обновляемых на портале "Дети войны", существуют исследования разных международных институтов. Он сам говорит о 1,5 млн несовершеннолетних украинцев, оказавшихся "под властью россиян" с 2014 года в результате аннексии Крыма, частичной оккупации Донбасса.

"Трагизм ситуации в том, что мы не знаем, сколько из этих детей стали сиротами и где они. Сколько этих детей стали "российскими гражданами" и возненавидели Украину? Они ведь росли и воспитывались в контексте того, что украинцы – это враги и их существование нужно прекратить. Сколько из них выросло и оказалось в окопе, там погибает с верой, что воюет с нацистами и НАТО? То есть это вопрос не только по несовершеннолетним, незаконно перемещенным или депортированным с момента начала полномасштабного вторжения", — считает Николай.

По словам юристов, занимающихся вопросами украинских детей, которые становятся жертвами преступлений, россияне сознательно нарушают все возможные нормы международного гуманитарного права. Чтобы скрыть это, они придумывают различные манипуляции, называя, например, эвакуацией то, что является депортацией или незаконным перемещением.

"Очереди, которые якобы выстроились за украинскими детьми в россии, существуют только в больной фантазии чиновников, которые об этом говорят, — отметила Екатерина Рашевская — юрист ОО "Региональный центр прав человека". — Ведутся списки так называемых ресурсных семей, которые уже имеют на воспитании российских детей и не хотят потерять льготы, что создает дополнительное пространство для манипуляций. Вот им и предлагают брать украинских детей . В то же время так называемая детский омбудсмен рф мария львова-белова говорит, что они делают все, чтобы воссоединить детей с их настоящими семьями. Но успехи в этом вопросе за прошлый год — 15 детей и 8 семей. Наша организация считает: действия россиян, направленные на насильственную передачу украинских детей в российскую национальную группу, должны быть квалифицированы именно как геноцид. И заявления Карима Хана — прокурора Международного уголовного суда — дают все основания понимать, что так и будет. Мы готовим еще одно сообщение в МКС, ведь обратной стороной депортации и незаконного перемещения является то, что рф незаконно, необоснованно отказываются возвращать детей на родину. И это даже не задержка, а действия, препятствующие репатриации. А это серьезное нарушение Женевских конвенций и Международного гуманитарного права и должно быть квалифицировано как военное преступление. Кроме того, все ужасы, сопровождающие процесс возвращения детей, в результате чего гибнут люди и несовершеннолетние получают дополнительные психологические травмы, также являются нарушением прав человека".