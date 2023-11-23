Голова СЗР України назвав цілі путіна: вони глобальніші, ніж вважалося

Війна в Україні для путіна прирівняна до війни проти усього Заходу та його цінностей, тому він не зупиниться

Війна в Україні – тільки початок великої кампанії російського диктатора володимира путіна. На думку путіна, війна повинна призвести до відновлення "російської імперії" у такому вигляді, як диктатор її бачить, а на реалізацію планів кремль відводить 10-15 років, які він готовий безперервно воювати – якщо знадобиться, то із застосуванням ядерної зброї.

Про це у своїй статті для "Інтерфакс-Україна" написав голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко. На його думку, путін поставив перед собою та росією чотири головні завдання:

1) Путін планує забезпечити у росії внутрішню стабільність, хай репресивними методами, мобілізувати населення та економіку, збільшити обсяги виробництва усього, що потрібно для довгої війни. За планом кремля, вже у 2026 році російський оборонпром має забезпечувати підтримку бойових дій інтенсивності рівня 2023 року, а у 2028 році – повністю відновити військову могутність рф станом на 23 лютого 2022 року.

2) Росія хоче сформувати альтернативу Заходу. Для цього путін та його прибічники збирають навколо себе країни, які будуть просувати вигідні росіянам та альтернативні західним політичні та економічні ціннісні моделі. Наприклад, росія бачить себе центром ісламського світу; саме тому Кадиров у росії користується такою безкарністю. Також рф планує за допомогою ядерного шантажу та військової сили зламати волю Заходу, змусити його впасти до рівня "лише ще один регіон", який взагалі нічого не вирішує, а із США – взагалі зробити звичайну країну. Війна із Заходом для путіна – це війна цінностей.

3) Агресія проти інших країн. В першу чергу під загрозою колишні республіки СРСР – Україна, Молдова, країни Балтії та інші пострадянські держави. Як привід, буде використовуватися вже неодноразово випробуваний "захист прав російськомовних". Російський режим насичує країни-цілі агентурою, будує там розгалужені мережі агентів та підривну інфраструктуру.

4) Перетворити світ на "порохову діжку", роздмухуючи конфлікти на Близькому Сході, в Африці та на Балканах – місцях, де традиційно є сильна напруга у відношеннях між різними державами та народами. Російський терористичний режим вже готує величезний так званий "експедиційний корпус": до нього увійшли залишки розгромленої пригожинської ПВК "Вагнер", агенти ФСБ, ГРУ та найманці. Саме цей корпус буде сіяти розбрат, смерть, хаос та розруху у країнах Африки та Азії, які потрапили у фокус уваги кремля. До того ж дуже багато світових конфліктів мають на меті відвернути Захід від України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що президент Чехії Петр Павел переконаний, що росія не зможе найближчими роками відновити свій військовий потенціал, проте загалом на це піде менше десятиліття.

Німецькі аналітики з DGAP б'ють на сполох, пророкуючи велику війну з рф за 6-10 років після припинення бойових дій в Україні. На їхню думку, НАТО повинно готуватися прямо зараз, поки ще не запізно.