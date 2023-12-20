Які країни Європи під ударом: бельгійський генерал зробив тривожний прогноз

Російський диктатор Путін вже показав, що легко може напасти на сусідів

Якщо російський диктатор Володимир Путін переможе у війні в Україні, наступними цілями терориста можуть стати Молдова та країни Балтії. Диктатор вже неодноразово озвучував претензії до цих країн.

Про це попередив головнокомандувач бельгійської армії, генерал Мішель Гофман, пише видання Politico. Під час візиту в Румунію генерал сказав про це у промові до бельгійських солдатів, дислокованих в країні.

"Росія вже продемонструвала, що у неї є бажання напасти на сусіда. Мова президента Росії Володимира Путіна завжди неоднозначна. Цілком можливо, що пізніше у них з'являться й інші ідеї. Або на півдні Молдови, або в країнах Балтії", – сказав він.

Генерал додав, що Європа повинна підготуватися до можливої війни проти Росії та дати диктатору зрозуміти, що вона може себе захистити, а у разі необхідності може також контратакувати. Також Європа не повинна дати росіянам відновити свої сили.

"Навіть якщо сили Москви зараз здаються ослабленими через триваючу війну проти України, ця слабкість є "тимчасовою". Якщо Росія виграє війну, вона в кінцевому підсумку відновить військову машину і відновить свої збройні сили", – резюмував Гофман.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Німеччині теж закликають Європу підготуватися до війни з Росією. Міністр оборони країни вважає, що США неминуче скоротять свою присутність на континенті.