В Білому домі скликали нараду оборонної промисловості: хочуть виробляти зброї для України

Україна може отримати доступ до низки новітніх оборонних технологій США

Білий дім провів зустріч із представниками американської оборонної промисловості, на яку були запрошені представники дванадцяти найбільших оборонних компаній США. Під час зустрічі обговорювалися перспективи виробництва зброї для України напряму.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела з адміністрації президента США Джозефа Байдена. За словами джерел, зустріч об'єднала представників усіх напрямків американського ВПК.

Ініціатором зустрічі виступив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Він намагається відновити акцент на допомозі України – а разом із тим подолати технологічні проблеми, які стримують прогрес ЗСУ на полі бою. Учасники наради припустили, що можуть надати Україні допомогу допуском до новітніх американських технологій розмінування, виготовлення безпілотників та боротьби з ними.

Серед учасників були представники компаній Palantir Technologies та Anduril Industries – це спеціалісти по оборонним комп'ютерним системам. Також там були присутні менеджери Fortem та Skydio, компаній, які займаються розробкою безпілотників та засобів боротьби з ними.

Агентство із посиланням на посадовців Білого дому пише, що таким чином США планують розширити доступ України до американських технологій – причому мова йде про найсучасніші технології. А низка компаній з тих, чиї представники були присутні на зустрічі, вже безпосередньо працюють з українським урядом.

Раніше "Телеграф" писав, що оскільки союзники України дуже повільно постачають необхідну Збройним силам бронетехніку, Україна вимагає від них надати можливість виробляти техніку на своїй території. Одну з ключових позицій у планах Києва виробляти західні танки та бронемашини займає німецький концерн Rheinmetall.

Більше про допомогу від США і гарантії безпеки читайте в матеріалі "Зрив ленд-лізу, план "Б" у війні та переговори з Путіним — ексголова МЗС розповів про головні загрози для України".