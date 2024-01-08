Дипломат назвав план "Б", якщо рівень підтримки України з боку США знизиться

Нашій країні варто сподіватись на себе

Цього року в США пройдуть президентські вибори, через протистояння політичних сил, Україна може не отримувати допомогу. В нашій країні на цей випадок є план, коли підтримка знизиться.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю "Телеграфу" розповів, який план "Б" має Україна в разі, якщо рівень підтримки США знизиться цього року. За його словами, треба сподіватись на власні сили, а також нарощувати безпекові м'язи та економічну стійкість.

Клімкін вважає, що нам потрібні європейці, оскільки ми знаходимося в Європі і починаємо переговори про вступ до ЄС. Ніякої окремої моделі безпеки для України бути не може.

"Це буде європейська модель безпеки, безпосередньо прив'язана до НАТО. Так само як і будь-яка успішна євроінтеграція неможлива без безпеки. Очевидно, що все це пов'язано", — зазначив він.

Ексміністр каже, якщо Україна буде просуватися до ЄС і НАТО, це не значить, що можна розслабитись. Якщо ми делегуємо цю безпеку комусь іншому, ми все одно мусимо бути сконцентрованими, розуміючи, що той чи інший гравець все одно буде намагатися зруйнувати Україну і її державність. На останок він додав, що жодних 100-відсоткових гарантій безпеки нема.

Більше про допомогу від США і гарантії безпеки читайте в матеріалі — "Зрив ленд-лізу, план "Б" у війні та переговори з Путіним — ексголова МЗС розповів про головні загрози для України"