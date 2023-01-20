Продукти "борщового набору" значно здорожчали: скільки зараз коштує улюблена страва українців

Найбільше зросла вартість свинини, яку використовують у традиційному рецепті страви

На 2023 рік українцям прогнозують подорожчання деяких категорій продуктів, зокрема фруктів та м'яса. Не в останню чергу на вартість впливає війна, через які деякі підприємства були зруйновані чи вимушені припинити свою діяльність з інших причин. Змінилася і ціна продуктів "борщового набору", що вплинуло на загальну вартість однієї із найулюбленіших традиційних страв нашого народу. Наразі приготування борщу обійдеться в 99,2 грн, що на на 21,22% більше, ніж до початку війни.

Таку статистику публікує офіс ефективного регулювання BRDO. Свої розрахунки спеціалісти базують на статистиці щодо вартості товарів, яку збирає портал "Мінфін". У підрахунках лише немає актуальної вартості для територій, які нині тимчасово знаходяться в окупації.

Як уже згадувалося, нині каструля борщу вартуватиме приблизно 99,2 грн. До 24 лютого 2022-го ця вартість дорівнювала 81,84 грн.

Найбільше за попередній воєнний рік збільшилася ціна на м'ясо. Фахівці взяли для порівняння свинину, яку найчастіше використовують при традиційному приготуванні борщу. Загалом вартість кілограма м'яса виросла аж 63,67%. Також підстрибнули ціни на моркву і сметану.

Є й ті інгредієнти, котрі наразі коштують дешевше, зокрема картопля, цибуля і буряк. Останній овоч із переліку нині можна придбати в середньому за 11,93 грн/кг, що аж на 48,02% менше, аніж до війни.

Детальніше можна ознайомитися у інфографіці:

Індекс борщу 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні рекордно подешевшала гречка. Також змінилися ціни й на інші топові крупи.

Крім цього ми писали про те, які популярні серед українців фрукти серйозно піднялися в ціні.