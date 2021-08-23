23 серпня українці відзначають День Державного прапора.

У понеділок, 23 серпня, за день до Дня незалежності України, українці святкують День Державного прапора. Це один з найважливіших свят нашої країни.

Історія свята має дуже цікаву історію свого виникнення. Він був встановлений Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року.

"Телеграф" зібрав найкращі привітання в листівках і картинках українською мовою з Днем прапора України. Привітайте своїх рідних і знайомих з цим особливим святом, яке важливе для всіх нас.

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

День прапора України 2021

Урочистості на честь свята відбудуться по всій Україні.

Нагадаємо, що 23 серпня за народним календарем відзначається Лаврентьєв день.