З Днем прапора України! Красиві привітання в листівках і картинках українською
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23 серпня українці відзначають День Державного прапора.
У понеділок, 23 серпня, за день до Дня незалежності України, українці святкують День Державного прапора. Це один з найважливіших свят нашої країни.
Історія свята має дуже цікаву історію свого виникнення. Він був встановлений Указом Президента України № 987/2004 від 23 серпня 2004 року.
"Телеграф" зібрав найкращі привітання в листівках і картинках українською мовою з Днем прапора України. Привітайте своїх рідних і знайомих з цим особливим святом, яке важливе для всіх нас.
Урочистості на честь свята відбудуться по всій Україні.
Нагадаємо, що 23 серпня за народним календарем відзначається Лаврентьєв день.
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