День Наталії 8 вересня: красиві привітання в картинках і листівках

8 вересня православні згадують святу мученицю Наталю.

Наталі відзначають свої іменини кілька разів на рік, однак самої шанованою залишається Наталія Нікомидійська, яку шанують 8 вересня. Саме вона вважається покровителькою всіх дівчат, яких назвали її іменем.

Наталі мають непростий характер. Вони вперті, іноді зарозумілі, запам’ятовують всі образи, однак за них не мстять, що добре. Але крім негативних якостей, у Наталей є багато переваг: вони товариські, відкриті, добрі і чуйні.

Наташі — дуже врівноважені, господарські та економні, багато часу присвячують турботі про своїх близьких.

"Телеграф" зібрав красиві вітальні листівки і картинки, якими можна привітати ваших рідних і знайомих Наталею з іменинами.

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Привітання з Днем Наталії

Раніше, "Телеграф" публікував підбірку поздоровлень з Днем ангела Наталії у віршах і прозі.