Цієї суботи, 11 вересня, православна церква відзначає Усікновення глави Іоанна Предтечі

11 вересня святкують свої іменини всі хлопчики і чоловіки з ім’ям Іван. Саме в цей день в народі відзначали свято "Іван Пісний", а віруючі згадували про мученицьку кончину Іоанна Предтечі, обезголовленого за бажанням іудейської цариці Іродіади — дружини царя Ірода. 9 березня цього року віруючі вшановували пам’ять Хрестителя і відзначали День Іоанна Предтечі.

Ім’я Іван має давньоєврейське походження й означає "милість божа".

Івани впевнені в собі, простодушні, розумні і вміють щиро дружити. Незважаючи на позитивні риси характеру, носії імені Іван можуть бути жорстокими і грубими. Представники сильної статі з цим ім’ям часто непередбачувані і звикли керуватися в житті тільки своєю власною інтуїцією.

"Телеграф" зробив гарну добірку листівок і картинок з Днем ангела Івана, якими ви можете привітати свого знайомого 11 вересня і порадувати його якимось символічним подарунком.

Дивіться повний календар церковних свят на вересень в матеріалі "Телеграфа".