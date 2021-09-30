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З іменинами, Надія! Барвисті листівки і картинки

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Поздоровлення з іменинами Надії Новина оновлена 30 вересня 2021, 10:17
Поздоровлення з іменинами Надії

30 вересня свої іменини відзначає Надія

У четвер, 30 вересня, православні віруючі вшановують пам’ять святих Віри, Надії, Любові та Софії. У цей день можна привітати близьких і знайомих Надій з їх іменинами.

Ім’я "Надія" запозичене зі старослов’янської мови.

Жінки з таким ім’ям дуже рухливі, енергійні і люблять командувати іншими. Завжди прагнуть бути найкращими в будь-якій компанії. Досить вольові представниці прекрасної статі. Цілеспрямовані і часто говорять те, що думають. Іноді це часто ускладнює їм життя і призводить до появи недругів. У той же час Надії дуже привітні. Спілкуватися з ними досить приємно і легко.

Іменини Надії за православним календарем святкують також 14 березня, 20 березня і 21 жовтня.

"Телеграф" пропонує привітати Надій з їх іменинами красивими листівками.

Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії
Листівки з Днем ангела Надії

Також ви можете привітати з Днем Віри, Надії, Любові та Софії.

Теги:
#Свята #Листівки #Іменини #День Віри Надії Любові і Софії
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