З Днем ангела Тимофія! Яскраві картинки та листівки зі святом
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Цього дня православна церква вшановує пам’ять апостола Тимофія
Цієї п’ятниці, 4 лютого, православні віряни прославляють апостола від сімдесяти Тимофія Ефеського. Цей святий є покровителем усіх хлопчиків та чоловіків з ім’ям Тимофій.
Значення імені Тимофій: "той, хто шанує Бога", "той, хто поважає Бога", "богобоязливий".
День пам’яті святого апостола Тимофія
Народився Тимофій у Лікосонському місті Лістрі у Малій Азії. Він не був людиною міцного фізичного здоров’я, з дитинства страждав від кульгавості. Згідно з книгою Дій Святих Апостолів, Тимофій був улюбленим учнем і послідовником апостола Павла.
Закінчив життя Тимофій Ефеський у муках: його побили камінням язичники, які не бажали слухати істинності християнства.
Привітання з іменинами Тимофія: листівки
Нагадаємо, що в лютому українці починають не поспішаючи готуватися до Масляної. Коли починається Масляний тиждень і що заборонено робити в цей період — читайте у матеріалах "Телеграфу".
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