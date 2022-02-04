З Днем ангела Тимофія! Яскраві картинки та листівки зі святом

Цього дня православна церква вшановує пам’ять апостола Тимофія

Цієї п’ятниці, 4 лютого, православні віряни прославляють апостола від сімдесяти Тимофія Ефеського. Цей святий є покровителем усіх хлопчиків та чоловіків з ім’ям Тимофій.

Значення імені Тимофій: "той, хто шанує Бога", "той, хто поважає Бога", "богобоязливий".

День пам’яті святого апостола Тимофія

Народився Тимофій у Лікосонському місті Лістрі у Малій Азії. Він не був людиною міцного фізичного здоров’я, з дитинства страждав від кульгавості. Згідно з книгою Дій Святих Апостолів, Тимофій був улюбленим учнем і послідовником апостола Павла.

Закінчив життя Тимофій Ефеський у муках: його побили камінням язичники, які не бажали слухати істинності християнства.

Святий апостол Тимофій Ефеський

Привітання з іменинами Тимофія: листівки

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

Листівки з Днем ангела Тимофія 4 лютого

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