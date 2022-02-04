С Днем ангела Тимофея! Яркие картинки и открытки с праздником

В этот день православная церковь почитает память апостола Тимофея

В эту пятницу, 4 февраля, православные верующие прославляют апостола от семидесяти Тимофея Эфесского. Этот святой является покровителем всех мальчишек и мужчин с именем Тимофей.

Значение имени Тимофей: "почитающий Бога", "тот, кто уважает Бога", "богобоязненный".

День памяти святого апостола Тимофея

Родился Тимофей в Ликосонском городе Листре в Малой Азии. Он не был человеком крепкого физического здоровья, с детства страдал от хромоты. Согласно книге Деяний Святых Апостолов, Тимофей был любимым учеником и последователем апостола Павла.

Закончил жизнь Тимофей Ефесский в муках: его избили камнями язычники, не желающие внимать истинности христианства.

Святой апостол Тимофей Эфесский

Поздравления с именинами Тимофея: открытки

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

Открытки с Днем ангела Тимофея 4 февраля

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