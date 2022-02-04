С Днем ангела Тимофея! Яркие картинки и открытки с праздником
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В этот день православная церковь почитает память апостола Тимофея
В эту пятницу, 4 февраля, православные верующие прославляют апостола от семидесяти Тимофея Эфесского. Этот святой является покровителем всех мальчишек и мужчин с именем Тимофей.
Значение имени Тимофей: "почитающий Бога", "тот, кто уважает Бога", "богобоязненный".
День памяти святого апостола Тимофея
Родился Тимофей в Ликосонском городе Листре в Малой Азии. Он не был человеком крепкого физического здоровья, с детства страдал от хромоты. Согласно книге Деяний Святых Апостолов, Тимофей был любимым учеником и последователем апостола Павла.
Закончил жизнь Тимофей Ефесский в муках: его избили камнями язычники, не желающие внимать истинности христианства.
Поздравления с именинами Тимофея: открытки
Напомним, что в феврале украинцы начинают не спеша готовится к Масленице. Когда начинается Масленичная неделя и что запрещено делать в этот период — читайте в материалах "Телеграфа".
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