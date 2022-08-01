Привіт серпень! Барвисті листівки та картинки з першого дня останнього літнього місяця

Ці яскраві привітання ви можете надіслати своїм рідним, близьким, друзям та колегам.

Ось і літо добігає кінця, і на календарі вже перше серпня. Лише місяць і настане золота осіння пора. На жаль, але українці не змогли насолодитися теплими променями сонця та відпочинку в цю спеку через війну, проте ми не впадаємо у відчай і віримо, що це червень був останнім поганим місяцем у житті кожного з нас. До того ж у серпні на нас чекає багато важливих державних та веселих свят.

Щоб там не було, ми бажаємо нашим читачам лагідного сонця, величезного щастя, мирного неба та віри у нашу швидку перемогу. Нехай останній літній місяць принесе лише позитив та добрі новини.

"Телеграф" підготував для вас яскраві, барвисті листівки та картинки з першим днем серпня, які ви можете надіслати всім своїм друзям, близьким та рідним людям за допомогою соцмережі чи месенджера.

Привітання з першим днем серпня: листівки та картинки

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