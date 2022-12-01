З днем ангела, Романе! Барвисті привітання з іменинами у картинках та листівках

Романи — підкорювачі жіночих сердець.

Серед церковних свят, що відзначаються у грудні 2022 року, у перший день першого зимового місяця відзначається день священномученика Романа Кесарійського, а це означає, що всі чоловіки, які названі на честь святого, відзначають свої іменини.

Ім’я Роман походить від латинського слова "романус", у перекладі означає "римський", "римлянин", "з Риму". Зазначимо, що у рік Романів вшановують 19 разів, із двох із них — припадає на грудень.

Романи — самостійні, працьовиті чоловіки, які ніколи не піддаються чужому впливу. Вони веселі, легкі на підйом, ввічливі, ввічливі та добрі. Романи творчо обдаровані, люблять все нове, не обмежені на користь. Також вони добрі та віддані друзі, які завжди готові прийти на допомогу.

"Телеграф" вітає всіх чоловіків, яких звуть Роман, із Днем ангела, і на честь свята ми зібрали гарні та яскраві привітання з іменинами, які можна відправити винуватцеві урочистостей, щоб підняти йому настрій у перший зимовий день.

Привітання з днем ангела Романа: картинки та листівки

Раніше "Телеграф" розповідав, які державні свята відзначаються у грудні 2022 року.