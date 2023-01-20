З днем ангела, Іване! Яскраві привітання у картинках та листівках з іменинами

"Телеграф" підготував гарні листівки із Днем ангела Івана

У п’ятницю, 20 січня, святкується Собор Предтечі та Хрестителя Господнього, а це означає, що всі Івани відзначають своє спільне свято – день ангела. Варто відзначити, що це ім’я є одним з найпоширеніших у всьому світі, тому вам точно є, кого привітати сьогодні.

Ім’я Іван має давньоєврейське коріння і означає "Бог милостивий" або "Милість Божа". Івани, як правило, щедрі, але трапляються і скупі. Завжди в курсі справ своїх родичів та близьких знайомих. За столом прагнуть зібрати численну компанію та повеселитися від душі. Чи не ревнивий, але на догляд за його дружиною може відреагувати непередбачуваним чином.

"Телеграф" вітає всіх Іванів із їхнім Днем ангела та представляє добірку гарних вітальних листівок та картинок з іменинами 20 січня. Обов’язково надішліть одне з цих привітань своїм знайомим та близьким Ваням.

Привітання з іменинами Івана у картинках

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