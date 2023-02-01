З новим етапом у житті: вітання з 18-річчям дівчині
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18 років – не ювілей, але дуже значуща дата
Вісімнадцятиліття — час, коли доводиться прощатися з юністю. Але перед людиною відкриваються нові можливості та відкриття вже по-справжньому дорослого життя. Підлітки з нетерпінням чекають на свої 18 років, щоб відчути свободу та отримати право самостійно приймати рішення.
Побажання у цей день народження мають бути особливими. "Телеграф" зібрав колекцію різноманітних поздоровлень на вісімнадцятиріччя дівчині. Надішліть будь-яке з них іменинниці та розділіть з нею радість від цього свята.
Вітання з 18-річчям дівчині у прозі
18 – це найпрекрасніший вік! Коли відчинені двері у велике життя, коли хочеться всього, здається, виростають крила за спиною і можеш згорнути гори! Це час самоствердження, час мрій, час спроб і помилок, кохання та розчарувань. Бажаю тобі знайти свою дорогу, зустріти справжніх друзів, а якщо на твоєму шляху виникнуть перешкоди, то зумій їх обійти, подолати. Бажаю підкорити вершини, пізнати незвідане, нехай твоє серце б’ється від хвилювань, і радісно співає душа!
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Вісімнадцять років — не просто дата, а абсолютно новий, інтригуючий та відповідальний етап у твоєму житті. Це величезне море нових безмежних можливостей, чудових відкриттів, позитивних емоцій та почуттів. Не витрачай цей чудовий час даремно, не втрачай можливості, що відкриваються, і досягай своїх цілей, які в тебе є і які ще виникнуть. І тому в цей важливий день, день твого повноліття, я бажаю тобі позитивного настрою з впевненістю та мудрістю дивитися в майбутнє! Щастя! І нехай усі мрії здійсняться!
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З повноліттям тебе! 18 років — це чудовий час юності, краси та весни в душі. Бажаю бути щасливою в коханні, впевненою в собі, щоб оточували лише добрі та чуйні люди! Іди по життю з гордо піднятою головою, вір у свою мрію і нехай тобі підкоряться всі вершини!
Привітання дівчині із вісімнадцятиріччям у віршах
Попереду усе життя,
Тобі сьогодні вісімнадцять.
Бажаю радощів сповна,
Легкої долі, вдачі, щастя!
Бажаю всього досягти,
Кохати, вірити, радіти.
Щоб все життя, усі роки
В душі незмінно цвіли квіти!
***
Солодке свято — вісімнадцять років,
Як скатертинка доля розстелилась.
В житті бажаю лише вдалих кроків,
Щоб все збулося, справдилось, здійснилось.
Хай щастя наче ненька обнімає,
І змушує кохання серце битись.
Наснаги та здоров’я побажаю,
Ніколи не здаватись, не журитись.
***
З повноліттям! Хай дарує
Світ тобі крилаті мрії,
Хай твоє гаряче серце
Досягти їх всіх зуміє…
Успіху, добра й любові,
Будь щаслива та здорова!
***
З днем народження вітаю,
В вісімнадцять славних літ,
Злетів я тобі бажаю
Те не знати в долі бід.
Хай здійсняться всі бажання,
Будуть щастя та любов,
А жага до нових звершень
Хай хвилює завжди кров.
***
З днем народження тебе,
Вітаю з повноліттям!
Зичу щастя і добра
На усе століття!
Успіхів тобі, любові,
Радості, тепла,
Щоб віднині твоя доля
Світлою була!
Музичне вітання з 18-річчям дівчини
Раніше "Телеграф" писав, як красиво та оригінально привітати дівчину з днем народження.