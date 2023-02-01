З новим етапом у житті: вітання з 18-річчям дівчині

18 років – не ювілей, але дуже значуща дата

Вісімнадцятиліття — час, коли доводиться прощатися з юністю. Але перед людиною відкриваються нові можливості та відкриття вже по-справжньому дорослого життя. Підлітки з нетерпінням чекають на свої 18 років, щоб відчути свободу та отримати право самостійно приймати рішення.

Побажання у цей день народження мають бути особливими. "Телеграф" зібрав колекцію різноманітних поздоровлень на вісімнадцятиріччя дівчині. Надішліть будь-яке з них іменинниці та розділіть з нею радість від цього свята.

Вітання з 18-річчям дівчині у прозі

18 – це найпрекрасніший вік! Коли відчинені двері у велике життя, коли хочеться всього, здається, виростають крила за спиною і можеш згорнути гори! Це час самоствердження, час мрій, час спроб і помилок, кохання та розчарувань. Бажаю тобі знайти свою дорогу, зустріти справжніх друзів, а якщо на твоєму шляху виникнуть перешкоди, то зумій їх обійти, подолати. Бажаю підкорити вершини, пізнати незвідане, нехай твоє серце б’ється від хвилювань, і радісно співає душа!

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Вісімнадцять років — не просто дата, а абсолютно новий, інтригуючий та відповідальний етап у твоєму житті. Це величезне море нових безмежних можливостей, чудових відкриттів, позитивних емоцій та почуттів. Не витрачай цей чудовий час даремно, не втрачай можливості, що відкриваються, і досягай своїх цілей, які в тебе є і які ще виникнуть. І тому в цей важливий день, день твого повноліття, я бажаю тобі позитивного настрою з впевненістю та мудрістю дивитися в майбутнє! Щастя! І нехай усі мрії здійсняться!

***

З повноліттям тебе! 18 років — це чудовий час юності, краси та весни в душі. Бажаю бути щасливою в коханні, впевненою в собі, щоб оточували лише добрі та чуйні люди! Іди по життю з гордо піднятою головою, вір у свою мрію і нехай тобі підкоряться всі вершини!

Привітання дівчині із вісімнадцятиріччям у віршах

Попереду усе життя,

Тобі сьогодні вісімнадцять.

Бажаю радощів сповна,

Легкої долі, вдачі, щастя!

Бажаю всього досягти,

Кохати, вірити, радіти.

Щоб все життя, усі роки

В душі незмінно цвіли квіти!

***

Солодке свято — вісімнадцять років,

Як скатертинка доля розстелилась.

В житті бажаю лише вдалих кроків,

Щоб все збулося, справдилось, здійснилось.

Хай щастя наче ненька обнімає,

І змушує кохання серце битись.

Наснаги та здоров’я побажаю,

Ніколи не здаватись, не журитись.

***

З повноліттям! Хай дарує

Світ тобі крилаті мрії,

Хай твоє гаряче серце

Досягти їх всіх зуміє…

Успіху, добра й любові,

Будь щаслива та здорова!

***

З днем народження вітаю,

В вісімнадцять славних літ,

Злетів я тобі бажаю

Те не знати в долі бід.

Хай здійсняться всі бажання,

Будуть щастя та любов,

А жага до нових звершень

Хай хвилює завжди кров.

***

З днем народження тебе,

Вітаю з повноліттям!

Зичу щастя і добра

На усе століття!

Успіхів тобі, любові,

Радості, тепла,

Щоб віднині твоя доля

Світлою була!

Музичне вітання з 18-річчям дівчини

Раніше "Телеграф" писав, як красиво та оригінально привітати дівчину з днем народження.