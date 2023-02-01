С новым этапом в жизни: поздравления с 18-летием девушке

18 лет — не юбилей, но очень значимая дата

Восемнадцатилетие — время, когда приходится прощаться с юностью. Но перед человеком открываются новые возможности и открытия уже по-настоящему взрослой жизни. Подростки с нетерпением ждут исполнения 18 лет, чтобы почувствовать свободу и получить право самостоятельно принимать решения.

Пожелания в этот день рождения должны быть особенными. "Телеграф" собрал коллекцию разнообразных поздравлений на восемнадцатилетие девушке. Отправьте любое из них имениннице и разделите с ней радость от этого праздника.

Поздравление с 18-летием девушке в прозе

18 – это самый прекрасный возраст! Когда распахнута дверь в большую жизнь, когда хочется всего, кажется, вырастают крылья за спиной и можешь горы свернуть! Это время самоутверждения, время мечтаний, время проб и ошибок, любви и разочарований. Желаю тебе найти свою дорогу, повстречать настоящих друзей, а если на твоем пути возникнут препятствия, то сумей их обойти, преодолеть. Желаю покорить вершины, узнать неизведанное, пусть твое сердце бьется от волнений, и радостно поет душа!

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Восемнадцать лет — не просто дата, а абсолютно новый, интригующий и ответственный этап в твоей жизни. Это огромное море новых безграничных возможностей, чудесных открытий, позитивных эмоций и чувств. Не трать это чудесное время попусту, не упускай открывающиеся возможности и достигай своих целей, которые у тебя есть и которые еще возникнут. И поэтому в этот важный день, день твоего совершеннолетия, я желаю тебе позитивного настроя, с уверенность и мудростью смотреть в будущее! Счастья! И пусть все мечты исполнятся!

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С совершеннолетием тебя! 18 лет — это прекрасное время юности, красоты и весны в душе. Желаю быть счастливой в любви, уверенной в себе, чтобы окружали только добрые и отзывчивые люди! Иди по жизни с гордо поднятой головой, верь в свою мечту и пусть тебе покорятся все вершины!

Поздравление девушке с восемнадцатилетием в стихах

В голове одна любовь,

И бурлит младая кровь.

Так должно быть в восемнадцать –

Некуда тебе деваться.

Пусть любовь к тебе придет,

Счастье, радость принесет,

Будь прекрасной в восемнадцать,

В девятнадцать лет, и в двадцать.

Чтоб сбылось всё у тебя,

Тост произнесем, любя,

И под звон бокалов нежный

Пожелаем жить с надеждой,

В ожидании побед

Без печали, зла и бед!

***

Отмечаешь 18 лет -

Я с этой датой поздравляю!

Пускай смеётся целый свет:

С тобой — от края и до края!

Прекрасной будь всегда такой!

Душой будь постоянно свежей!

Будь девушкой — для всех мечтой,

Ты береги тепло и нежность!

Пускай везёт во всех делах,

Унынию не поддавайся!

По жизни побеждай гнев, страх,

Под гнётом жизни — не сдавайся!

***

Я поздравляю с днем рождения тебя,

Хочу в твоих я восемнадцать пожелать,

Пускай всегда улыбка светится твоя,

Ты не ищи причин, чтоб в жизни унывать.

Ты освещай весь мир огромный красотой,

Моментам добрым в своей жизни улыбайся,

Удача остается навсегда с тобой,

Ты в своей жизни никогда не оступайся.

***

Восемнадцать – радость!

Юность — жизни сладость,

Будь веселой, озорной

Яркой, сильной, пробивной.

Получай образование,

Находи свое призвание.

Пусть везет, как никогда,

Раз жизни лучшая пора!

***

Ещё вчера было семнадцать –

Сегодня уже новый день,

В самом соку ты, в восемнадцать,

В свободу распахнулась дверь!

Пусть судьба мурлычет песни

О чувствах, о любви и дружбе,

Пусть бушует море страсти,

И для счастья всё будет, что нужно!

Музыкальное поздравление с 18-летием девушке

Ранее "Телеграф" писал, как красиво и оригинально поздравить девушку с днем рождения.