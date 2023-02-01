С новым этапом в жизни: поздравления с 18-летием девушке
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18 лет — не юбилей, но очень значимая дата
Восемнадцатилетие — время, когда приходится прощаться с юностью. Но перед человеком открываются новые возможности и открытия уже по-настоящему взрослой жизни. Подростки с нетерпением ждут исполнения 18 лет, чтобы почувствовать свободу и получить право самостоятельно принимать решения.
Пожелания в этот день рождения должны быть особенными. "Телеграф" собрал коллекцию разнообразных поздравлений на восемнадцатилетие девушке. Отправьте любое из них имениннице и разделите с ней радость от этого праздника.
Поздравление с 18-летием девушке в прозе
18 – это самый прекрасный возраст! Когда распахнута дверь в большую жизнь, когда хочется всего, кажется, вырастают крылья за спиной и можешь горы свернуть! Это время самоутверждения, время мечтаний, время проб и ошибок, любви и разочарований. Желаю тебе найти свою дорогу, повстречать настоящих друзей, а если на твоем пути возникнут препятствия, то сумей их обойти, преодолеть. Желаю покорить вершины, узнать неизведанное, пусть твое сердце бьется от волнений, и радостно поет душа!
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Восемнадцать лет — не просто дата, а абсолютно новый, интригующий и ответственный этап в твоей жизни. Это огромное море новых безграничных возможностей, чудесных открытий, позитивных эмоций и чувств. Не трать это чудесное время попусту, не упускай открывающиеся возможности и достигай своих целей, которые у тебя есть и которые еще возникнут. И поэтому в этот важный день, день твоего совершеннолетия, я желаю тебе позитивного настроя, с уверенность и мудростью смотреть в будущее! Счастья! И пусть все мечты исполнятся!
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С совершеннолетием тебя! 18 лет — это прекрасное время юности, красоты и весны в душе. Желаю быть счастливой в любви, уверенной в себе, чтобы окружали только добрые и отзывчивые люди! Иди по жизни с гордо поднятой головой, верь в свою мечту и пусть тебе покорятся все вершины!
Поздравление девушке с восемнадцатилетием в стихах
В голове одна любовь,
И бурлит младая кровь.
Так должно быть в восемнадцать –
Некуда тебе деваться.
Пусть любовь к тебе придет,
Счастье, радость принесет,
Будь прекрасной в восемнадцать,
В девятнадцать лет, и в двадцать.
Чтоб сбылось всё у тебя,
Тост произнесем, любя,
И под звон бокалов нежный
Пожелаем жить с надеждой,
В ожидании побед
Без печали, зла и бед!
***
Отмечаешь 18 лет -
Я с этой датой поздравляю!
Пускай смеётся целый свет:
С тобой — от края и до края!
Прекрасной будь всегда такой!
Душой будь постоянно свежей!
Будь девушкой — для всех мечтой,
Ты береги тепло и нежность!
Пускай везёт во всех делах,
Унынию не поддавайся!
По жизни побеждай гнев, страх,
Под гнётом жизни — не сдавайся!
***
Я поздравляю с днем рождения тебя,
Хочу в твоих я восемнадцать пожелать,
Пускай всегда улыбка светится твоя,
Ты не ищи причин, чтоб в жизни унывать.
Ты освещай весь мир огромный красотой,
Моментам добрым в своей жизни улыбайся,
Удача остается навсегда с тобой,
Ты в своей жизни никогда не оступайся.
***
Восемнадцать – радость!
Юность — жизни сладость,
Будь веселой, озорной
Яркой, сильной, пробивной.
Получай образование,
Находи свое призвание.
Пусть везет, как никогда,
Раз жизни лучшая пора!
***
Ещё вчера было семнадцать –
Сегодня уже новый день,
В самом соку ты, в восемнадцать,
В свободу распахнулась дверь!
Пусть судьба мурлычет песни
О чувствах, о любви и дружбе,
Пусть бушует море страсти,
И для счастья всё будет, что нужно!
Музыкальное поздравление с 18-летием девушке
Ранее "Телеграф" писал, как красиво и оригинально поздравить девушку с днем рождения.