Привітання з Днем подруги 2023: яскраві відео, картинки та листівки зі святом

Не забудьте привітати свою подругу із цим милим святом

Напередодні Дня закоханих, 13 лютого, представниці прекрасної статі відзначають "дівчаче" свято — День подруг. Цього дня подружки збираються разом, згадують про спільні історії, веселяться та насолоджуються суспільством один одного.

Варто зазначити, що свято було вигадано за образом Дня святого Валентина, лише подарунками та привітаннями обмінюються не закохані, а друзі. І хоча День подруг — свято неофіційне, нічого не заважає його відзначити та привітати своїх близьких.

"Телеграф" зібрав невелику добірку яскравих картинок та листівок, а також відео українською зі святом усіх подруг, які ви можете відправити своїм друзям.

Привітання з Днем подруги 2023 року: картинки та листівки українською мовою

Відеовітання з Днем подруги 2023

Раніше "Телеграф" радив, як креативно привітати дівчину з днем народження. Також на сайті можна знайти ідеї недорогих подарунків для коханої на День Святого Валентина.