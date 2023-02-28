Рус

Привітання з днем народження: чудові картинки колезі жінці

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Листівка з днем народження жінці від колег
Листівка з днем народження жінці від колег. Фото telegraf.com.ua

Виберіть для колеги яскраве та стильне привітання з днем народження

Привітання колеги з днем народження – ознака гарного тону та частина корпоративної культури. Напередодні свята перед співробітниками стоїть завдання підібрати правильні слова побажань та вітальну листівку.

На зміст привітання з днем народження колеги жінки впливають не лише святкові традиції компанії, а й авторитет співробітниці, її стосунки з колегами. Але в будь-якому випадку побажання можна розбавити приємною картинкою.

"Телеграф" зібрав листівки із днем народження колезі жінці з лаконічними побажаннями. Такі картинки допоможуть привітати жінку, не порушивши офіційні стосунки, а також підійдуть колезі, з якою вас пов’язує ще й дружба.

Вітальна листівка з днем народження колезі жінці

листівка з днем народження жінці колезі
картинки з днем народження колезі жінці
жінці колезі листівка з днем народження

Привітання з днем народження колезі жінці у картинках

вітання колезі з днем народження
листівка для жінки колеги з днем народження
фото з днем народження колезі жінці

Раніше "Телеграф" публікував креативні листівки із днем народження жінці.

Теги:
#Колеги #Поздоровлення #Картинки #Листівки #З Днем народження