Привітання з днем народження: чудові картинки колезі жінці

Виберіть для колеги яскраве та стильне привітання з днем народження

Привітання колеги з днем народження – ознака гарного тону та частина корпоративної культури. Напередодні свята перед співробітниками стоїть завдання підібрати правильні слова побажань та вітальну листівку.

На зміст привітання з днем народження колеги жінки впливають не лише святкові традиції компанії, а й авторитет співробітниці, її стосунки з колегами. Але в будь-якому випадку побажання можна розбавити приємною картинкою.

"Телеграф" зібрав листівки із днем народження колезі жінці з лаконічними побажаннями. Такі картинки допоможуть привітати жінку, не порушивши офіційні стосунки, а також підійдуть колезі, з якою вас пов’язує ще й дружба.

Вітальна листівка з днем народження колезі жінці

Привітання з днем народження колезі жінці у картинках

Раніше "Телеграф" публікував креативні листівки із днем народження жінці.