Є версія, що песимісти нишком відпивають півсклянки у оптимістів: кумедні жарти, які посміхнуть

Проведіть цей понеділок у гарному настрої!

Продовжуємо активно підтримувати "гумористичний фронт", адже від нього залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і наших захисників позитивними жартами.

Цього понеділка "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам новою добіркою анекдотів. Оскільки 27 лютого у всьому світі відзначається День оптиміста, ми радуємо вас жартами про найпозитивніших людей планети, а також їх антиподів — непоправних песимістів!

- Тату, ти оптиміст чи песиміст? - Не знаю. У оптиміста склянка наполовину повна, а у песиміста наполовину порожня. А я, як тільки наливаю половину, одразу випиваю.

Кримінальна хроніка. Посварившись під час спільного розпивання спиртних напоїв, песиміст та оптиміст завдали один одному важких фізичних каліцтв. Песиміст був побитий до напівсмерті, оптиміст — напівжиття.

Позитивний життєвий настрій може не вирішити всіх твоїх проблем, але він може настільки дратувати інших, що це варто спробувати.

— Усі неприємності колись закінчуються, повірте мені. — А ви, оптиміст, однак. — Ні, я сторож на цвинтарі.

Психологічний тест оптиміста. Психолог: - У вас помер дідусь. Оптиміст: - А в мене є ще один. - І ви спізнюєтеся на похорон. - А я сяду в машину — і по газах. - Ні, ви боїтеся їздити за кермом. - А я вип’ю для хоробрості пляшку горілки. - Ось! І вас, п’яного, зупиняє патрульний. - А я домовлюсь. - Не домовитесь: це жінка. - А я познайомлюсь. - Але ж вона страшна. - А я вже п’яний!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.