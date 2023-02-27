Рус

Є версія, що песимісти нишком відпивають півсклянки у оптимістів: кумедні жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
westwild.com.ua Новина оновлена 27 лютого 2023, 11:53

Проведіть цей понеділок у гарному настрої!

Продовжуємо активно підтримувати "гумористичний фронт", адже від нього залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і наших захисників позитивними жартами.

Цього понеділка "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам новою добіркою анекдотів. Оскільки 27 лютого у всьому світі відзначається День оптиміста, ми радуємо вас жартами про найпозитивніших людей планети, а також їх антиподів — непоправних песимістів!

- Тату, ти оптиміст чи песиміст?

- Не знаю. У оптиміста склянка наполовину повна, а у песиміста наполовину порожня. А я, як тільки наливаю половину, одразу випиваю.

анекдот про оптиміста

Кримінальна хроніка. Посварившись під час спільного розпивання спиртних напоїв, песиміст та оптиміст завдали один одному важких фізичних каліцтв. Песиміст був побитий до напівсмерті, оптиміст — напівжиття.

жарт про оптиміста

Позитивний життєвий настрій може не вирішити всіх твоїх проблем, але він може настільки дратувати інших, що це варто спробувати.

анекдот про песиміста

— Усі неприємності колись закінчуються, повірте мені.

— А ви, оптиміст, однак.

— Ні, я сторож на цвинтарі.

жарт про песиміста

Психологічний тест оптиміста.

Психолог:

- У вас помер дідусь.

Оптиміст:

- А в мене є ще один.

- І ви спізнюєтеся на похорон.

- А я сяду в машину — і по газах.

- Ні, ви боїтеся їздити за кермом.

- А я вип’ю для хоробрості пляшку горілки.

- Ось! І вас, п’яного, зупиняє патрульний.

- А я домовлюсь.

- Не домовитесь: це жінка.

- А я познайомлюсь.

- Але ж вона страшна.

- А я вже п’яний!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.

Теги:
#Жарти #Гумор #Оптимізм #Песимізм #Анекдоти