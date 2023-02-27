Є версія, що песимісти нишком відпивають півсклянки у оптимістів: кумедні жарти, які посміхнуть
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Проведіть цей понеділок у гарному настрої!
Продовжуємо активно підтримувати "гумористичний фронт", адже від нього залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і наших захисників позитивними жартами.
Цього понеділка "Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам новою добіркою анекдотів. Оскільки 27 лютого у всьому світі відзначається День оптиміста, ми радуємо вас жартами про найпозитивніших людей планети, а також їх антиподів — непоправних песимістів!
- Тату, ти оптиміст чи песиміст?
- Не знаю. У оптиміста склянка наполовину повна, а у песиміста наполовину порожня. А я, як тільки наливаю половину, одразу випиваю.
Кримінальна хроніка. Посварившись під час спільного розпивання спиртних напоїв, песиміст та оптиміст завдали один одному важких фізичних каліцтв. Песиміст був побитий до напівсмерті, оптиміст — напівжиття.
Позитивний життєвий настрій може не вирішити всіх твоїх проблем, але він може настільки дратувати інших, що це варто спробувати.
— Усі неприємності колись закінчуються, повірте мені.
— А ви, оптиміст, однак.
— Ні, я сторож на цвинтарі.
Психологічний тест оптиміста.
Психолог:
- У вас помер дідусь.
Оптиміст:
- А в мене є ще один.
- І ви спізнюєтеся на похорон.
- А я сяду в машину — і по газах.
- Ні, ви боїтеся їздити за кермом.
- А я вип’ю для хоробрості пляшку горілки.
- Ось! І вас, п’яного, зупиняє патрульний.
- А я домовлюсь.
- Не домовитесь: це жінка.
- А я познайомлюсь.
- Але ж вона страшна.
- А я вже п’яний!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.