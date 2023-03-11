З Днем народження! Короткі вітання чоловікові

Не потрібно багато слів, щоб сказати найголовніше

У день народження чоловіка хочеться подарувати йому таке привітання, яке допоможе висловити почуття і надовго вріжеться на його пам’ять. Представники сильної статі часто небагатослівні й особливо цінують короткі привітання для чоловіків.

Насправді не потрібно багато слів, щоб сказати імениннику про найголовніше. У цій добірці "Телеграф" зібрав короткі вітання з днем народження у прозі чоловікові.

З Днем народження. Нехай у вашому житті все буде безтурботно, безбідно, без проблем, безмежно і безкоштовно.

Бажаю тобі, щоб роки, пролітаючи зі свистом, забирали погане і приносили хороше!

Бажаю оптимізму, позитиву, творчості, натхнення, цікавих подій у житті, приємного спілкування, кохання та радості! Нехай все складається найкращим чином, і завжди супроводжує удача!

Бажаю тобі більше успіхів у житті, успіхів у всіх справах, стабільності, досягнення поставлених цілей! І, звичайно ж, сімейного щастя та гармонії!

Будь завжди щасливим, успішним, радуйся життю та роби щасливими своїх близьких! З Днем народження!

З Днем народження! Бажаю життєвих сил та енергії, бажаю міцного здоров’я та ясного розуму! Будь щасливою людиною та успішним чоловіком!

У день народження бажаємо вам постійного відмінного настрою, оптимізму, сили духу, добра і терпіння.

Бажаю бути як хороший коньяк, який з роками стає міцнішим, витриманим і набагато більше цінується. І довгих-довгих років життя!

Нехай неодмінно здійснюються мрії, нехай виконуються бажання! Великої чистої любові, радості, свободи та добробуту! Нехай буде так, як ти задумав!

Нехай твоє життя летить, як ракета, вперед! Поруч нехай завжди будуть близькі за духом люди. Бажаю повного гаманця, сімейного вогнища з теплим світлом кохання та міцного, сталевого здоров’я!

Бажаю, щоб найкращий з минулих років твого життя був найгіршим у порівнянні з майбутніми!

Бажаю добробуту у всіх відносинах: матеріального, особистого, фізичного та професійного. Пишайся успіхами та здоров’ям. З Днем народження!

Бажаю величезного щастя, цікавого та яскравого життя, нехай на обличчі світиться посмішка, у житті все складається якнайкраще!

Раніше "Телеграф" публікував стильні листівки із днем народження чоловікові.