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З Днем національної поліції України! Душевні привітання зі святом і побажаннями мирного неба

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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4 липня - День національної поліції України
4 липня - День національної поліції України. Фото Телеграф

Привітайте служителів правопорядку з їхнім професійним святом

У вівторок, 4 липня 2023 року, відзначається День Національної поліції України, як свідчить календар вихідних і свят на липень. Подія присвячена служителям правопорядку. В цю професійну дату прийнято вітати поліцейських та дякувати їм за службу, особливо важливу в умовах повномасштабної російсько-української війни.

"Телеграф" підготував листівки до Дня Національної поліції України. Обирайте картинку, яка сподобалася, і надсилайте правоохоронцям, яких бажаєте привітати, а також діліться зображення у соціальних мережах. Доповніть привітання побажаннями здоров’я, щастя, кар’єрних успіхів, миру й перемоги.

Вісім років тому, 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські в Україні прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві. Ця подія і стала нагодою встановити свято всіх поліцейських саме на цю дату. А в 2018 році президентський указ офіційно постановив, що святкувати День національної поліції України будемо щорічно 4 липня.

Картинки на День національної поліції України

З Днем національної поліції України
З Днем національної поліції України, листівка

Листівки з Днем поліції України

З Днем поліції України
День національної поліції України
Привітання з Днем національної поліції України

Раніше "Телеграф" повідомляв, які ще свята відзначатимуть українці у липні цього року. Чимало важливих дат передбачено церковним календарем на другий літній місяць. А вже скоро очікується народне свято Івана Купала.

Теги:
#Листівки #Національна поліція України #День національної поліції #Привітання #День поліції України