Із Днем подруги! Душевні привітання та милі листівки зі святом жіночої дружби

Порадуйте улюблених подруг приємними побажаннями та прикольними листівками

У вівторок 1 серпня світ відзначає День подруги (Girlfriends Day). Свято виникло в США близько 20 років тому. Подія присвячена жіночій дружбі й сестринству. Цього дня жінки вітають одна одну, дякують за дружбу та підтримку.

"Телеграф" публікує листівки із Днем подруги 1 серпня 2023 року. Надішліть душевне привітання подрузі у це свято у будь-якому месенджері. Мила картинка точно викличе усмішку на її обличчі!

Подруга – особлива людина у житті кожної жінки. Ніхто не вміє підтримувати, зберігати секрети та давати поради так, як вона. У подруги завжди знайдеться час для "сестри не за кров'ю". День подруги – чудова нагода розповісти близькій людині про те, що вона означає для вас.

Картинки з Днем подруги

Листівки на День подруги 1 серпня

Вітання з Днем подруги 2023

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще свята відзначають українці у серпні: усі дати знайдете у нашому календарі. Крім того, не варто забувати про церковні свята цього місяця, серед яких Спас (одразу три — Медовий, Яблучний та Горіховий).