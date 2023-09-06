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З Днем онуків 2023: яскраві листівки та привітання у гарних віршах

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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7 вересня відзначається День онуків 2023
7 вересня відзначається День онуків 2023. Фото Freepik

Бабусі та дідусі вітають своїх онуків 7 вересня і бажають їм всього найкращого

У четвер, 7 вересня, ми відзначаємо тепле сімейне свято, яке називається Днем онуків. Його було створено в Нідерландах, де його відзначають уже кілька десятиліть. Популярність свята швидко поширилася у всьому світі, включаючи Україну.

Цього дня бабусі та дідусі радіють зустрічі з онуками, дарують їм маленькі сувеніри та висловлюють побажання довгого та щасливого життя, повного успіхів та радості. День онуків — чудова нагода зібратися разом із рідними та поговорити по душах, потішивши і себе, і своїх онуків чудовою випічкою та чашкою чаю.

"Телеграф" підготував добірку гарних листівок та вітальних картинок до свята Дня онуків, а також душевні побажання у формі віршів. Привітайте своїх онуків цього дня, відправивши листівку соцмережею чи месенджером.

З Днем онуків 2023: листівки та вірші

листівка онуку з днем онуків 2023
листівка онучці з днем онуків 2023

Люба онученько!

Сонечко ясне,

Ти, наче квітка, ніжна, прекрасна!

Хай золоті твої мрії здійсняться,

Хай синій птах принесе тобі щастя.

Хай твоє серденько завжди радіє,

Хай в ньому квітнуть добро і надія!

Щоби усмішка твоя не згасала,

Щоби удача тебе обіймала!

листівка онуку з днем онуків 2023
листівка онучці з днем онуків 2023

Ти, онучку, наша гордість, наша радість і надія!

Хай душа твоя від щастя щосекундочки радіє!

Хай тобі дарує доля шлях цікавий, щедрий, плідний!

Зі святом, наш рідний!

листівка з днем онуків 2023
листівка з днем онуків 2023

Нехай міцніють твої крила

Та доля хай буде щаслива!

Хай негаразди тебе обминають,

А друзі і рідні поважають.

Будь здоровою, щасливою

І до навчання кмітливою.

Раніше ми опублікували повний календар церковних свят на вересень 2023 року. Ви можете дізнатися, коли відзначається свято Віри, Надії, Любові та інші церковні свята у першому місяці осені.

Теги:
#Онуки #Поздоровлення #Свята #Листівки