С Днем внучат 2023: яркие открытки и поздравления в красивых стихах

Бабушки и дедушки поздравляют своих внуков 7 сентября и желают им всего наилучшего

В четверг, 7 сентября, мы отмечаем теплый семейный праздник, который называется Днем внучат. Он был создан в Нидерландах, где его отмечают уже несколько десятилетий. Популярность праздника быстро распространилась по всему миру, включая Украину.

В этот день бабушки и дедушки радуются встрече с внуками, дарят им маленькие сувениры и выражают пожелания долгой и счастливой жизни, полной удач и радости. День внучат — прекрасная возможность собраться вместе с родными и поговорить по душам, порадовав и себя, и своих внуков восхитительной выпечкой и чашечкой чая.

"Телеграф" подготовил подборку красивых открыток и поздравительных картинок к празднику Дню внучат, а также душевные пожелания в форме стихов. Поздравьте своих внуков в этот день, отправив открытку в соцсети или мессенджере.

С Днем внучат 2023: открытки и стихи

Сегодня дедушка и бабушка спешат

Поздравить своих родненьких внучат.

Подарки Вам купили мы, конфеты,

Чтобы довольными были все дети.

Купили мы тебе игрушки,

Уже совсем не погремушки.

Пусть будут интересными тебе

В твоей задуманной игре.

Принимай от деда с бабой поздравок,

И будь счастливеньким, наш ангелок.

Я очень долго ждала внуков,

Хотела взять я их на руки.

Обнять, прижать, поцеловать,

И долго их не отпускать.

Теперь моя мечта сбылась.

И в роль я бабушки вжилась.

И шлю тебе, мой ангелок,

Свой самый лучший поздравок.

А вместе с ним подарки тоже,

Что на другие непохожи.

Играй ты с ними, веселись,

Но только никогда не злись.

Мой хороший ребеночек,

Любимец ты мой из пеленочек,

Поздравлю тебя, ангелочек,

Мой самый любимый цветочек!

Радуй, дитя, семью всю,

Любую отправим беду,

Ребенок, чтоб был ты смышленым,

И в жизнь чтобы был ты влюбленным,

Здоровеньким расти,

И никогда ты не грусти!

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