Привітання з днем народження від колективу: гарні побажання та листівки

Найкращі вітання для співробітника

День народження — одне з найголовніших свят у житті кожної людини. Цього дня приємно отримувати побажання від найближчих та рідних людей. І не менш приємно почути щирі привітання від колективу з днем народження.

Існує багато способів привітати колегу з днем народження. Все залежить від креативності, почуття гумору та близькості з іменинником. У будь-якому разі вітання від колективу з днем народження у прозі чи віршах завжди буде доречним. А ще його можна доповнити яскравою листівкою, яка ще довго нагадуватиме співробітникові про свято.

Вибрати найкраще привітання з днем народження колезі від колективу пропонуємо із цієї добірки, яку склав "Телеграф".

Привітання з днем народження колезі від колективу у прозі

***

Шановний колега, у цей приємний день бажаємо вам найвідміннішого настрою🥂🎉, приємних сюрпризів та море цінних подарунків. Нехай ваше життя буде повним і гармонійним💐. Успіхів у праці, кар’єрного зростання та взаєморозуміння у колективі. Також бажаємо миру та достатку в сім’ї, любові та турботи, ніжності та терпіння близьких💕. Щастя вам та енергії. З Днем народження!

***

Дорогий колего, вітаємо вас від імені всього нашого колективу!🎂💐🥂 День народження — це особливе свято для кожного, це час підбиття підсумків та побудови планів. Тож нехай же підсумки минулого року вас потішать, а плани легко втіляться в життя. Бажаємо світу вашій душі, любові та достатку вашому будинку, величезного особистого щастя та позитиву. Зі святом!

***

Сьогодні у нашому колективі подія – день народження колеги🌟🎈. І ми поспішаємо привітати вас із цим святом! Дорогий наш і шановний імениннику, нехай усі ваші мрії стануть реальністю. Бажаємо вам успіхів у роботі та в сім’ї, здоров’я вам та вашим близьким. Ми дуже вас цінуємо та поважаємо за відданість своїй справі та високий професіоналізм!🎂💐🥂

***

Колега, від щирого серця вітаємо тебе з довгоочікуваним і радісним днем народження!🎂🎈 Нехай не знає твоя душа сумнівів і смутку, смутку та зради, а навпаки, буде до країв сповнена щастям, любов’ю та спокоєм, радістю та впевненістю! Нехай кожен день буде тобі особливим, вдалим і приносить лише позитивні моменти!

***

Багатство нехай множиться твоє, колего! Але радують нехай не так грошові придбання, як душевні. Нехай сім'я буде міцною, у будинку панують сміх, взаємодопомога та любов. Бажаємо чудового дня народження!💐🥂🌟💕

***

Колего! Цього чудового світлого дня від усього колективу вітаємо тебе з Днем народження! Бажаємо творчої наснаги, радості та щастя, щирих усмішок та справжньої дружби. І, звісно, фінансів, успіхів у роботі, кар’єрного зростання. 💲😉😎Віримо, що все найкраще ще попереду!

***

Дорогий колега! Вітаємо з Днем народження! Бажаємо тобі мирного неба🎂🎉, щастя та радості, нових досягнень у роботі, цікавих захоплень, дружби та добра! Нехай усі мрії стають реальністю легко та без надриву! Сімейного тепла та гармонії! Зі святом!

***

Колего, прийміть вітання на честь вашого дня народження! 💐Бажаємо вам успіху в будь-яких починаннях та кар’єрного зростання! Нехай щастя у сімейному житті та міцне здоров’я забезпечать вам надійний тил. А терпіння та працьовитість будуть вашими постійними компаньйонами у будь-якій справі! Бажаємо, щоб негаразди ніколи не затьмарювали ваших горизонтів, а удача супроводжувала вам у будь-якому напрямку та шляху!🥂🌟

***

Щиро вітаємо нашу колегу з Днем народження! 🥂Ми хочемо побажати вам насамперед душевного спокою, рівноваги. Нехай все складається найкращим чином. Ми бажаємо вам процвітання, кар’єрного зростання, розвитку. Нехай робота завжди буде цікавою і приносить лише позитивні радісні почуття. Ми дуже вас цінуємо та поважаємо!

***

Сьогодні у нашому колективі є іменинник. Дорогий наш колега, ми від душі всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження. Ми дуже щасливі працювати з тобою та регулярно мати спільні справи. Ти чудовий фахівець і хороша людина, а тому гідна найкращого у всіх життєвих сферах. Будь щасливий, здоровий і успішний!🎁💲🎂

***

Дорога колега! Вітаємо з найважливішим святом у житті – з днем народження! Бажаємо тобі досягнення будь-яких поставлених цілей, радості, добробуту, душевної рівноваги, більше теплих зустрічей із родичами. Живи легко і бери від життя все, адже ти — найкраща та гідна щастя!

***

Безцінного нашого, улюбленого, незамінного колегу вітаємо із довгоочікуваним Днем народження від колективу!🎁💲 Все, чим може обдарувати життя, все найдосконаліше і найпрекрасніше, найдивовижніше і незабутнє, барвисте, веселе і добре — нехай з легкістю падає в твої долоні! Нехай кожна, навіть найнеймовірніша мрія збудеться і принесе щастя!

Поздоровлення колезі від колективу з днем народження у віршах

Вітаєм колегу зі святом!

Бажаємо щастя багато,

Міцного здоров’я, людського тепла,

У справах натхнення, в житті — лиш добра,

Яскравих емоцій, дарунків від долі,

Дарує життя хай достатку доволі!

***

Зі святом народження тебе ми вітаємо!

І миру у серці тобі ми бажаємо.

Хай щастить на роботі та в кожному ділі,

Збуваються легко сміливі всі мрії!

Поменше хворіти, побільше радіти

І впевнено, з гумором кожен день жити!

Хай в серці весна, ніби пташка, бринить,

І гріє любов тебе хай кожну мить!

***

Колего, зі святом тебе ми вітаєм!

І дружньо тобі у цей день побажаєм

Здоров’я міцного, в роботі натхнення,

Місця для радості й мрій в сьогоденні,

Миру та затишку, щастя у домі,

Щоб всі у родині завжди були здорові!

***

Бажаємо, щоб в житті та на роботі

Сяяла усмішка на Вашому обличчі.

Могутнього здоров’я, справ без турботи,

Успіхів самих вищих, легкі перельоти.

Спасибі, колего, за дотепні анекдоти,

Ти веселішими робиш наші суботи.

Обіймів теплих, надійно крокувати,

Високу посаду швидко зайняти.

***

З днем народження, колего, вітаєм,

Хай цвіте безтурботно життя!

Хай рівненько дорога лягає

Що вимірює наше буття!

Незалежності Вам в починаннях

Все задумане — здійсниться враз.

Хай де будете Ви, там і казка

Переповнює дні майбуття!

***

З днем народження, колего,

Вас вітаємо від душі.

Хай робота та здобутки

Ваші будуть хороші!

Мрій здійснення самих дивних

Та досягнень у труді.

Хай щастить в усіх маршрутах,

Успіх буде по житті!

***

Сьогодні побажання Вам,

Шановний друже, наш колего.

Хай день сьогоднішній для Вас

Здійсняє мрії попередні!

Здоров’я міцного, тепла,

В сім’ї комфорту та достатку.

В роботі звершень та добра,

З колегами відношень класних!

Бажаєм бути усім взірцем,

Шановним прикладом для інших.

Та пам’ятати про себе,

Життя одне, хай буде дивним!

***

Шановний колего, приміть привітання

З найкращім із свят від душі побажання:

Завжди залишатись успішним, здоровим,

Всього досягати, радіти усьому!

Будь впевненим в собі, в шалених здобутках,

Від праці бажаємо щирих прибутків.

В житті завжди будь чоловіком чудовим,

На вчинки шалені завжди будь готовим!

***

День народження — свято чудове,

Від душі Вас вітаєм, колего.

Вам бажаєм невичерпних звершень

Та поваги в роботі підлеглих!

Побажаєм завжди посміхатись,

Настрій гарний завжди відчувати.

Все, що бажане — легко здійсняти,

Та великої мега зарплати!

Листівки з днем народження від колективу

Листівка з днем народження колезі від колективу

Побажання колезі з днем народження

Листівка колезі з побажаннями

З днем народження колезі

Листівка з днем народження від колективу

Раніше "Телеграф" публікував вітання з днем народження начальнику. У добірці ви знайдете короткі побажання та листівки для шефа.