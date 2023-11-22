Поздравление с днем рождения от коллектива: красивые пожелания и открытки
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Лучшие поздравления для сотрудника
День рождения — один из главнейших праздников в жизни каждого человека. В этот день приятно получать пожелания от самых близких и родных людей. И не менее приятно услышать душевные поздравления от коллектива с днем рождения.
Существует много способов поздравить коллегу с днем рождения. Все зависит от креативности, чувства юмора и близости с именинником. В любом случае поздравление от коллектива с днем рождения в прозе или стихах никогда всегда будет уместным. А еще его можно дополнить яркой открыткой, которая еще долго будет напоминать сотруднику про праздник.
Выбрать лучшее поздравление с днем рождения коллеге от коллектива предлагаем из этой подборки, которую составил "Телеграф".
Поздравление с днем рождения коллеге от коллектива в прозе
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Уважаемый коллега, в этот приятный день желаем вам самого отличного настроения🥂🎉, приятных сюрпризов и море ценных подарков. Пусть ваша жизнь будет полна и гармонична💐. Успехов в труде, карьерного роста и взаимопонимания в коллективе. Также желаем мира и достатка в семье, любви и заботы, нежности и терпения близких💕. Счастья вам и энергии. С днем рождения!
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Дорогой коллега, поздравляем вас от лица всего нашего коллектива! 🎂💐🥂 День рождения — это особенный праздник для каждого, это время подведения итогов и построения планов. Так пусть же итоги прошедшего года вас порадуют, а планы без труда воплотятся в жизнь. Желаем мира вашей душе, любви и достатка вашему дому, огромного личного счастья и позитива. С праздником!
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Сегодня в нашем коллективе событие — день рождения коллеги🌟🎈. И мы спешим поздравить вас с этим праздником! Дорогой наш и уважаемый именинник, пусть все ваши мечты станут реальностью. Желаем вам успехов в работе и в семье, здоровья вам и вашим близким. Мы очень вас ценим и уважаем за преданность своему делу и высокий профессионализм!🎂💐🥂
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Коллега, от всего сердца поздравляем тебя с долгожданным и радостным днём рождения! 🎂🎈Пусть не знает твоя душа сомнений и печали, грусти и предательства, а напротив, будет до краёв наполнена счастьем, любовью и спокойствием, радостью и уверенностью! Пусть каждый день будет для тебя особенным, удачным и приносит только позитивные моменты!
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Богатство пусть множится твое, дорогая коллега! Но радуют пусть не столько денежные приобретения, сколько душевные. Узы семейные будут крепки, в доме царят смех, взаимопомощь и любовь. Желаем потрясающего дня рождения!💐🥂🌟💕
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Коллега! В этот чудный светлый день от всего коллектива поздравляем тебя с Днем рождения! Желаем творческого вдохновения, радости и счастья, искренних улыбок и настоящей дружбы. И, конечно, финансового благополучия тебе, успехов в работе, карьерного роста. 💲😉😎Верим, что все самое лучшее еще впереди!
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Дорогой коллега! Поздравляем с днем рождения! Желаем тебе мирного неба, счастья и радости, 🎂🎉новых достижений в работе, интересных увлечений, дружбы и добра! Пусть все мечты становятся реальностью легко и без надрыва! Семейного тепла и гармонии! С праздником
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Коллега, примите поздравления в честь вашего дня рождения! 💐Желаем вам успеха в любых начинаниях и карьерного роста! Пускай благополучие в семейной жизни и крепкое здоровье обеспечат вам надёжный тыл. А терпение и трудолюбие будут вашими неизменными компаньонами в любом деле! Желаем, чтобы невзгоды никогда не омрачали ваших горизонтов, а удача сопутствовала вам в любом направлении и пути!🥂🌟
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Поздравляем нашу коллегу с Днём рождения! 🥂Мы хотим пожелать вам, в первую очередь, душевного спокойствия, равновесия. Пусть все складывается самым лучшим образом. Мы желаем вам процветания, карьерного роста, развития. Пусть работа всегда будет интересна и приносит лишь положительные радостные чувства. Мы очень вас ценим и уважаем!
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Сегодня в нашем коллективе есть именинник. Дорогой наш коллега, мы от души всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Мы очень счастливы работать с тобой и регулярно иметь общие дела. Ты замечательный специалист и хороший человек, а поэтому достоин самого лучшего во всех жизненных сферах. Будь счастлив, здоров и успешен!🎁💲🎂
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Дорогая коллега! Поздравляем с важнейшим праздником в жизни — с днем рождения! Желаем тебе достижения любых поставленных целей, радости, благополучия, душевного равновесия, больше теплых встреч с родственниками. Живи легко и бери от жизни все, ведь ты — самая лучшая и достойна счастья!
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Бесценного нашего, любимого, незаменимого коллегу поздравляем с долгожданным днём рождения от коллектива! 🎁💲Всё, чем может одарить жизнь, все самое совершенное и прекрасное, самое чудесное и незабываемое, красочное, весёлое и доброе — пусть с лёгкостью падает в твои ладони! Пусть каждая, даже самая невероятная мечта сбудется и принесёт счастье!
Поздравление коллеге от коллектива с днем рождения в стихах
Наш дружный и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить с днем рожденья.
Пусть в жизни твоей будет позитив,
Пусть места не найдется сожаленьям.
Пусть ты в работе будешь процветать,
Начальство хвалит и дает прибавку,
Чтоб летом на курортах отдыхать
И не работать на одну лишь ставку.
Пусть в личной жизни у тебя всегда
Всё будет только так, как хочешь ты.
Пускай твоя счастливая звезда
Тебя оберегает с высоты.
***
Тебя поздравляем, желаем все вместе:
Пусть твой день рождения мечты воплотит.
Чтоб были душа твоя, сердце на месте,
И был чтоб уютным и слаженным быт.
Желаем, в карьере чтоб были успехи,
Чтоб спорилось дело, чтоб лад был кругом.
И чтоб ерундовыми были огрехи.
Стабильной работы и счастья в твой дом!
Удачи в дорогах — и в близких, и в дальних,
Чтоб в счастье зигзагами шел поворот.
Доходов тебе — нереально реальных,
Чтоб в радости жить без хлопот и забот.
***
С днем рожденья поздравляем!
Пусть в труде всегда везет,
И по лесенке карьера
Беспрепятственно идет,
Чтоб работа продуктивной,
Очень прибыльной была,
Что бы было Вам почтенье,
Уваженье и хвала,
Пусть начальство обожает,
И на жизненном пути
Пусть удача помогает
К цели радостно идти!
***
В особый день, торжественный, прекрасный,
Поздравим вас с началом новых встреч!
Желаем радости, открытий, дел удачных.
Заботы упадут пусть с ваших плеч.
Навеки сгинут пусть все беды и невзгоды.
Родные, близкие пусть любят, берегут.
Пусть в счастье и добре проходят годы,
Чтобы не шел напрасно счет минут.
Пусть всем мечтам откроется дорога,
Пусть будет чашей полною ваш дом.
Хорошего всего пусть будет много,
Проблемы же все будут нипочем!
***
Примите поздравления
От своих коллег.
Мы желаем счастья Вам,
Жизни долгих лет.
В доме пусть всё ладится,
Радует семья.
Денег пусть прибавится,
Будут пусть друзья.
Мы хотим успехов Вам
В работе пожелать,
А всё в жизни важное
Выполнить на "пять".
***
Сегодня праздник в коллективе —
Пришли мы все на позитиве,
Поздравить с днем рождения Вас,
Ведь Вы, коллега, высший класс!
Пусть будет радость и удача,
И повышение в придачу,
Любовь, здоровье, в жизни счастье,
И стороной пройдет ненастье.
Начальство ценит, уважает,
Зарплату чаще добавляет,
Доход Ваш личный пусть растет,
Ну а душа всегда цветет!
***
Сил, добра и позитива —
От родного коллектива!
Поздравленья принимайте
И бокалы поднимайте.
Пусть отчеты удаются,
Всегда вовремя сдаются,
Чтоб директор уважал
И при встрече руку жал.
Чтоб росла Ваша зарплата,
И водились чтоб деньжата!
В жизни личной — сил и счастья,
От родных всегда — участия.
Открытки с днем рождения от коллектива
Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения начальнику. В подборке вы найдете короткие пожелания и открытки для шефа.