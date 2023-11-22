Поздравление с днем рождения от коллектива: красивые пожелания и открытки

Лучшие поздравления для сотрудника

День рождения — один из главнейших праздников в жизни каждого человека. В этот день приятно получать пожелания от самых близких и родных людей. И не менее приятно услышать душевные поздравления от коллектива с днем рождения.

Существует много способов поздравить коллегу с днем рождения. Все зависит от креативности, чувства юмора и близости с именинником. В любом случае поздравление от коллектива с днем рождения в прозе или стихах никогда всегда будет уместным. А еще его можно дополнить яркой открыткой, которая еще долго будет напоминать сотруднику про праздник.

Выбрать лучшее поздравление с днем рождения коллеге от коллектива предлагаем из этой подборки, которую составил "Телеграф".

Поздравление с днем рождения коллеге от коллектива в прозе

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Уважаемый коллега, в этот приятный день желаем вам самого отличного настроения🥂🎉, приятных сюрпризов и море ценных подарков. Пусть ваша жизнь будет полна и гармонична💐. Успехов в труде, карьерного роста и взаимопонимания в коллективе. Также желаем мира и достатка в семье, любви и заботы, нежности и терпения близких💕. Счастья вам и энергии. С днем рождения!

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Дорогой коллега, поздравляем вас от лица всего нашего коллектива! 🎂💐🥂 День рождения — это особенный праздник для каждого, это время подведения итогов и построения планов. Так пусть же итоги прошедшего года вас порадуют, а планы без труда воплотятся в жизнь. Желаем мира вашей душе, любви и достатка вашему дому, огромного личного счастья и позитива. С праздником!

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Сегодня в нашем коллективе событие — день рождения коллеги🌟🎈. И мы спешим поздравить вас с этим праздником! Дорогой наш и уважаемый именинник, пусть все ваши мечты станут реальностью. Желаем вам успехов в работе и в семье, здоровья вам и вашим близким. Мы очень вас ценим и уважаем за преданность своему делу и высокий профессионализм!🎂💐🥂

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Коллега, от всего сердца поздравляем тебя с долгожданным и радостным днём рождения! 🎂🎈Пусть не знает твоя душа сомнений и печали, грусти и предательства, а напротив, будет до краёв наполнена счастьем, любовью и спокойствием, радостью и уверенностью! Пусть каждый день будет для тебя особенным, удачным и приносит только позитивные моменты!

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Богатство пусть множится твое, дорогая коллега! Но радуют пусть не столько денежные приобретения, сколько душевные. Узы семейные будут крепки, в доме царят смех, взаимопомощь и любовь. Желаем потрясающего дня рождения!💐🥂🌟💕

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Коллега! В этот чудный светлый день от всего коллектива поздравляем тебя с Днем рождения! Желаем творческого вдохновения, радости и счастья, искренних улыбок и настоящей дружбы. И, конечно, финансового благополучия тебе, успехов в работе, карьерного роста. 💲😉😎Верим, что все самое лучшее еще впереди!

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Дорогой коллега! Поздравляем с днем рождения! Желаем тебе мирного неба, счастья и радости, 🎂🎉новых достижений в работе, интересных увлечений, дружбы и добра! Пусть все мечты становятся реальностью легко и без надрыва! Семейного тепла и гармонии! С праздником

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Коллега, примите поздравления в честь вашего дня рождения! 💐Желаем вам успеха в любых начинаниях и карьерного роста! Пускай благополучие в семейной жизни и крепкое здоровье обеспечат вам надёжный тыл. А терпение и трудолюбие будут вашими неизменными компаньонами в любом деле! Желаем, чтобы невзгоды никогда не омрачали ваших горизонтов, а удача сопутствовала вам в любом направлении и пути!🥂🌟

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Поздравляем нашу коллегу с Днём рождения! 🥂Мы хотим пожелать вам, в первую очередь, душевного спокойствия, равновесия. Пусть все складывается самым лучшим образом. Мы желаем вам процветания, карьерного роста, развития. Пусть работа всегда будет интересна и приносит лишь положительные радостные чувства. Мы очень вас ценим и уважаем!

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Сегодня в нашем коллективе есть именинник. Дорогой наш коллега, мы от души всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Мы очень счастливы работать с тобой и регулярно иметь общие дела. Ты замечательный специалист и хороший человек, а поэтому достоин самого лучшего во всех жизненных сферах. Будь счастлив, здоров и успешен!🎁💲🎂

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Дорогая коллега! Поздравляем с важнейшим праздником в жизни — с днем рождения! Желаем тебе достижения любых поставленных целей, радости, благополучия, душевного равновесия, больше теплых встреч с родственниками. Живи легко и бери от жизни все, ведь ты — самая лучшая и достойна счастья!

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Бесценного нашего, любимого, незаменимого коллегу поздравляем с долгожданным днём рождения от коллектива! 🎁💲Всё, чем может одарить жизнь, все самое совершенное и прекрасное, самое чудесное и незабываемое, красочное, весёлое и доброе — пусть с лёгкостью падает в твои ладони! Пусть каждая, даже самая невероятная мечта сбудется и принесёт счастье!

Поздравление коллеге от коллектива с днем рождения в стихах

Наш дружный и сплоченный коллектив

Тебя спешит поздравить с днем рожденья.

Пусть в жизни твоей будет позитив,

Пусть места не найдется сожаленьям.

Пусть ты в работе будешь процветать,

Начальство хвалит и дает прибавку,

Чтоб летом на курортах отдыхать

И не работать на одну лишь ставку.

Пусть в личной жизни у тебя всегда

Всё будет только так, как хочешь ты.

Пускай твоя счастливая звезда

Тебя оберегает с высоты.

***

Тебя поздравляем, желаем все вместе:

Пусть твой день рождения мечты воплотит.

Чтоб были душа твоя, сердце на месте,

И был чтоб уютным и слаженным быт.

Желаем, в карьере чтоб были успехи,

Чтоб спорилось дело, чтоб лад был кругом.

И чтоб ерундовыми были огрехи.

Стабильной работы и счастья в твой дом!

Удачи в дорогах — и в близких, и в дальних,

Чтоб в счастье зигзагами шел поворот.

Доходов тебе — нереально реальных,

Чтоб в радости жить без хлопот и забот.

***

С днем рожденья поздравляем!

Пусть в труде всегда везет,

И по лесенке карьера

Беспрепятственно идет,

Чтоб работа продуктивной,

Очень прибыльной была,

Что бы было Вам почтенье,

Уваженье и хвала,

Пусть начальство обожает,

И на жизненном пути

Пусть удача помогает

К цели радостно идти!

***

В особый день, торжественный, прекрасный,

Поздравим вас с началом новых встреч!

Желаем радости, открытий, дел удачных.

Заботы упадут пусть с ваших плеч.

Навеки сгинут пусть все беды и невзгоды.

Родные, близкие пусть любят, берегут.

Пусть в счастье и добре проходят годы,

Чтобы не шел напрасно счет минут.

Пусть всем мечтам откроется дорога,

Пусть будет чашей полною ваш дом.

Хорошего всего пусть будет много,

Проблемы же все будут нипочем!

***

Примите поздравления

От своих коллег.

Мы желаем счастья Вам,

Жизни долгих лет.

В доме пусть всё ладится,

Радует семья.

Денег пусть прибавится,

Будут пусть друзья.

Мы хотим успехов Вам

В работе пожелать,

А всё в жизни важное

Выполнить на "пять".

***

Сегодня праздник в коллективе —

Пришли мы все на позитиве,

Поздравить с днем рождения Вас,

Ведь Вы, коллега, высший класс!

Пусть будет радость и удача,

И повышение в придачу,

Любовь, здоровье, в жизни счастье,

И стороной пройдет ненастье.

Начальство ценит, уважает,

Зарплату чаще добавляет,

Доход Ваш личный пусть растет,

Ну а душа всегда цветет!

***

Сил, добра и позитива —

От родного коллектива!

Поздравленья принимайте

И бокалы поднимайте.

Пусть отчеты удаются,

Всегда вовремя сдаются,

Чтоб директор уважал

И при встрече руку жал.

Чтоб росла Ваша зарплата,

И водились чтоб деньжата!

В жизни личной — сил и счастья,

От родных всегда — участия.

Открытки с днем рождения от коллектива

Открытка с днем рождения коллеге от коллектива

Поздравление коллеге с днем рождения

Открытка коллеге с пожеланиями

С днем рождения коллеге

Открытка с днем рождения от коллектива

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения начальнику. В подборке вы найдете короткие пожелания и открытки для шефа.