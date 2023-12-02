З днем народження 1 рік: гарні побажання для дитини та батьків

Виберіть найкраще привітання на рік малюкові

Дитячий день народження – особливий та емоційний день, що вимагає подарунку. Надзвичайно приємним доповненням до подарунка стане привітання малюка з роком, яке спочатку буде незрозуміло маленькій людині, але порадує батьків іменинника.

Побажання з днем народження на рік краще розмістити на листівці. Так їх можна буде зберегти на довгі роки. А коли маленький іменинник виросте, прочитає сам, що хотіли сказати йому близькі цього особливого дня. Тому не варто применшувати цінність привітання з днем народження малюкові на 1 рік.

Вибирайте красиві побажання малюку на рік. Ви можете придумати їх самостійно, або вибрати один із готових текстів.

"Телеграф" зібрав найкрасивіші привітання малюкові на рік, які ви можете сміливо використати, щоб привітати іменинника та його батьків.

Привітати з днем народження 1 рік — побажання у прозі

Вітаю, маленьке сонечко, з першим роком, з першою твоєю значущою датою. Бажаю тупотіти дорогами удачі, весело плескати в долоні, чарувати всіх навколо своєю чудовою посмішкою, бути найбільшою радістю для всієї родини. Бажаю, щоб кожен день був цікавим захопленням, бажаю тобі, сонечко, рости здоровою, коханою, доброю, щасливою дитиною!

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Я вітаю вас із першим роком життя! У цю маленьку, але дуже урочисту дату бажаю рости, не хворіючи та не вередуючи, а пізнаючи нове і стаючи з кожним днем все доросліше і самостійніше. Нехай у вас попереду буде багато цікавих, радісних моментів та подій. З Днем народження!

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Вітаю зі справжнім першим днем народження, з першим роком! Бажаю великого міцного здоров’я, ніколи не хворіти й не знати бід, тішити батьків. Бажаю безтурботного, щасливого дитинства, безліч друзів, щастя. Нехай буде море морозива та солодощів, іграшок та цукерок, яскравих подарунків. Нехай очі сяють від радості, а кожен день буде сповнений яскравих емоцій!

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Як швидко пройшов рік, і ось настав перший день народження! Бажаю рости здоровенькою, допитливою дитиною, доброю і найщасливішою! З такими чудовими батьками нехай дитинство буде безтурботним часом!

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Вітаю малюка з першою важливою датою – з першим роком! Бажаю, щоб життя щодня грало новими фарбами, дарувало багато вражень, позитивних та яскравих емоцій, які подарують батькам незабутні моменти та щастя!

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Сьогодні маленькому милому чоловічку виповнюється рік. І це його перше важливе свято, коли з усіх боків сиплються вітання. І мені теж хочеться побажати крихітці хорошого здоров’я, міцного сну, батьківського тепла, нових дивовижних відкриттів та захопливих пригод. Нехай все в житті складається легко та вдало.

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Моя радість, вітаю тебе з днем народження. Нехай ти й не зрозумієш всіх прекрасних моїх слів побажання, але я хочу сказати, що люблю тебе, ціную і хочу, щоб життя твоє було найдивовижнішим. Нехай на твоєму шляху зустрічаються наймудріші люди. Бажаю тобі рости, дорослішати й швидко розвиватися, дарувати цьому світові все найкраще та отримувати від нього найцінніші знання та досвід. Будь, моє сонечко, найздоровішим! Безмежно люблю.

***

Вітаємо тебе, наша маленька, люба крихітко, з першим роком з дня твого народження! Бажаємо, щоб твоє пізнання нашого великого, дорослого світу почалося з любові, ніжності та батьківської ласки. Нехай твоя доля буде саме такою щасливою, якою її бачить тобі твоя матуся. І нехай ти завжди будеш під надійним захистом, який тобі здатний дати твій татко. З Днем народження!

***

З днем народження маленький чоловічок! Один рік пролетів швидко, це рік був дуже дивним. Народилася чудова дитина, хочеться побажати цьому чаду міцного здоров’я, більше радісних моментів у житті, успіху та удачі у всьому, і завжди. Щоб цей маленький чоловічок перетворився з роками на велику, розумну, яскраву, світлу, видатну, багатогранну Людину!

Вірші з днем народження малюка 1 рік

Сьогодні свято у родині,

Виповнився рік дитині.

З першим рочком ми вітаємо,

Всього найкращого бажаємо!

Хай Янголи над ним кружляють,

Від лиха й бід охороняють.

***

З першим рочком привітання

Шлю малечі щиро я,

Хай росте дитя здоровим

Та радіє хай сім’я.

Буде гордістю дитинка

Для рідні і мами з татом,

На добро, добробут, щастя

Буде хай життя багатим.

***

Сьогодні янголятку виповнився рік!

Зичимо здоров’я й радості повік

Дитині і родині — щастя усім вам,

Щоб в житті не було місця помилкам,

Хай в сім’ї панує спокій, доброта,

Хай дитина ваша швидше вироста!

***

Який же яскравий день,

Бо це твій перший ювілей.

З першим рочком я вітаю,

І щастячка багато побажаю.

Щоб дитинство твоє чудове

Минало не занадто швидко.

Щоб зі здоров’ячком все добре

Було в тебе постійно.

А оченятка щоб сіяли

І щоб сонечком горіли.

І тільки веселощів багато

Було у твоїй маленькій хаті.

***

Привітання — із прекрасним,

З ювілеєм першим, класним!

З святом головним в житті

І дитини, і батьків!

Всім здоров’я і наснаги,

Щоби рідні всі увагу

Приділяли кожен день,

І щоб раділи всі щодень!

***

Сьогодні велике свято,

Гостей зібралося багато,

А малюку ще мало літ,

І треба пізнавати світ,

Вітаємо щиросердечно.

Із першим рочком малечу,

Хай твоя доля буде щасливою,

Та матуся завжди дбайливою.

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