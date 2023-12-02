С днем рождения 1 годик: красивые пожелания для ребенка и родителей

Выберите лучшее поздравление на годик малышу

Детский день рождения – особенный и эмоциональный день, требующий подарка на день рождения. Чрезвычайно приятным дополнением к подарку станет поздравление малыша с годиком, которое поначалу будет непонятно маленькому человеку, но порадует родителей именинника.

Пожелания с днем рождения на 1 годик лучше разместить на открытке. Так их можно будет сохранить на долгие годы. А когда маленький именинник вырастет, прочитает сам, что хотели сказать ему близкие в этот особенный день. Поэтому не стоит преуменьшать ценность поздравления с днем рождения годовалого малыша.

Выбирайте красивые пожелания малышу на годик. Вы можете придумать их самостоятельно, или выбрать один из готовых текстов.

"Телеграф" собрал самые красивые поздравления малышу на годик, которые вы можете смело использовать, чтобы поздравить именинника и его родителей.

Поздравить с днем рождения 1 годик — пожелания в прозе

Поздравляю, маленькое солнышко, с первым годиком, с первой твоей значимой датой. Желаю топать по дорогам удачи, весело хлопать в ладоши, очаровывать всех вокруг своей чудесной улыбкой, быть самой большой радостью для всей семьи. Желаю, чтобы каждый день был интересным увлечением, желаю тебе, солнышко, расти здоровым, любимым, добрым, счастливым ребёнком!

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Я поздравляю вас с первым годиком жизни! В эту маленькую, но очень торжественную дату желаю расти, не болея и не капризничая, а познавая новое и становясь с каждым днем всё взрослее и самостоятельнее. Пусть у вас впереди будет много интересных, радостных моментов и событий. С днем рождения!

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Поздравляю с настоящим первым днем рождения, с первым годиком! Желаю большого крепкого здоровья, никогда не болеть и не знать бед, радовать родителей. Желаю беззаботного, счастливого детства, множество друзей, счастья. Пусть будет море мороженого и сладостей, игрушек и конфет, ярких подарков. Пусть глаза сияют от радости, а каждый день будет полон ярких эмоций!

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Как быстро прошел годик, и вот наступил первый день рождения! Желаю расти здоровеньким, любознательным ребенком, добрым и самым счастливым! С такими замечательными родителями пусть детство будет беззаботной порой!

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Поздравляю малыша с первой важной датой — с первым годиком! Желаю, чтобы жизнь каждый день играла новыми красками, дарила много впечатлений, положительных и ярких эмоций, которые подарят родителям незабываемые моменты и счастье!

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Сегодня маленькому милому человечку исполняется год. И это его первый важный праздник, когда со всех сторон сыплются поздравления. И мне тоже хочется пожелать крохе хорошего здоровья, крепкого сна, родительского тепла, новых удивительных открытий и увлекательных приключений. Пусть все в жизни складывается легко и удачно.

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Моя радость, поздравляю тебя с днем рождения. Пусть ты и не поймешь всех прекрасных моих слов пожелания, но я хочу скачать, что люблю тебя, ценю и хочу, чтобы жизнь твоя была самой удивительной. Пусть на твоем пути встречаются самые мудрые люди. Желаю тебе расти, взрослеть и быстро развиваться, дарить этому миру всё самое лучшее и получать от него ценнейшие знания и опыт. Будь, мое солнышко, самым здоровеньким! Безгранично люблю.

***

Поздравляем тебя, наша маленькая, обожаемая крошка, с первым годиком со дня твоего рождения! Желаем, чтобы твое познание нашего большого, взрослого мира началось с любви, нежности и родительской ласки. Пускай твоя судьба будет именно такой счастливой, какой ее видит для тебя твоя мамочка. И пускай ты всегда будешь под надежной защитой, какую тебе способен дать твой папочка. С днем рождения!

***

С днем рождения маленький человечек! Один годик пролетел быстро, это годик был очень удивительным. Родился великолепный ребенок, хочется пожелать этому чаду крепкого здоровья, побольше радостных моментов в жизни, успеха и удачи во всем, и всегда. Чтоб этот маленький человечек превратился с годами в великого, умного, яркого, светлого, выдающегося, многогранного Человека!

Стихи с днем рождения малыша 1 год

1 год — а в жизни так много открытий,

Много разных веселых и добрых событий:

Первый снег, первый дождь, листопад и жара.

С первым годиком в жизни поздравить пора.

Пусть тропинка твоя освещается светом,

На вопросы любые найдутся ответы.

Пускай мама и папа будут здоровы,

Поддержать тебя в жизни будут готовы.

***

Вот настал прекрасный день

Первого рождения.

Быстро годик пролетел —

Будто бы мгновение.

Как подрос малютка ваш,

Сам по полу ходит.

Смех, веселье и кураж

Пусть и не уходят.

Пусть здоровеньким растет,

Добрым, энергичным.

Счастье пусть в судьбе его

Будет безграничным!

***

Вот и годик пролетел,

Как к вам аист прилетел.

С днем рождения, крошка!

Впереди дорожка

Жизни, приключений,

Ярких развлечений.

Пожелаем море,

Главное, здоровья.

Также только радости

И побольше сладостей.

Маму с папой слушать,

Хорошенько кушать.

Прыгать, бегать, улыбаться

И немного баловаться!

***

Я сегодня поздравляю

Это маленькое солнце!

Год назад у папы с мамой

Загорелся свет в оконце.

Пусть же чудо окружает

Твою маленькую жизнь,

Пусть никто не обижает.

Спи, играй ты, веселись!

В жизни первые дорожки

Будут пусть полны побед!

Твои крохотные ножки

Пусть везде оставят след!

***

Первый зуб, первый шаг, первый год.

Ох, как времечко быстро идет.

Знаем, нам не угнаться за ним.

Детство ярким пусть будет, хотим

Рассмешить тебя и поиграть,

А на все твои дни пожелать

Волшебства, словно в радостной сказке,

Оберег из родительской ласки,

Капризулей и плаксой не быть,

… маму с папой ценить и любить.

Развиваться, расти и взрослеть,

Улыбаться, смеяться и петь.

***

Поздравляем с первым днем рождения!

Папе пожелаем мы терпения!

Мамочке желаем мы здоровья!

Малышу — любви и радости приволье!

Пусть растет веселым и счастливым,

Будет умным, сильным и красивым.

Вырастит успешным и достойным,

Чтоб родителям жилось спокойно.

***

Вот и главный праздник —

Первый день рождения!

Множество подарков,

Слов и восхищения.

Даже не заметили,

Как промчался годик!

Во главе стола сидишь

И за ручку ходишь.

Впереди, я знаю,

Тропки и дорожки,

По которым пробегут

Маленькие ножки.

Пусть пути-дорожки

Все легко даются.

И почаще в глазках

Искорки смеются.

Мама с папой любят,

Бабушки лелеют.

И для крошки счастья

Жизнь пусть не жалеет.

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Поздравление с днем рождения годовалого ребенка

Ранее "Телеграф" публиковал поздравления с днем рождения для ребенка. В подборке собраны универсальные пожелания для мальчиков и девочек, а также красивые открытки.