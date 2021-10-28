З днем бабусь та дідусів: душевні листівки та картинки

Це свято створено для того, щоб звернути увагу на величезну роль бабусь та дідусів у вихованні дітей

У четвер, 28 жовтня, в Україні відзначають сімейне свято – День бабусь та дідусів. Цього дня прийнято приділяти увагу старшому поколінню у сім’ї.

Свято є молодим. У 2009 році нідерландське Квіткове бюро виступило з ініціативою, щоб онуки цього дня вітали своїх дідусів та бабусь та дарували їм горщики з живими квітами, що символізує зв’язок поколінь.

День бабусь та дідусів відзначають у багатьох країнах, таких як Великобританія, Польща, Італія, Росія, США.

"Телеграф" зібрав для вас найтепліші та найщиріші вітання, які допоможуть вам висловити слова щирої подяки своїм улюбленим стареньким – бабусям та дідусям.

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Листівки з Днем бабусь та дідусів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 28 жовтня відзначається народне свято — Юхим Осінній.