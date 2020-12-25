З Різдвом Христовим 25 грудня: вітання в картинках

Різдво Христове - одне з головних свят у християнстві, встановлене на честь народження Ісуса Христа у плоті від Діви Марії.

В Україні християни західного обряду відзначають свято 25 грудня, а християни східного обряду - 7 січня.

Традиційно Різдво 25 грудня проводять у колі сім'ї, збираючись за святковим столом, який накривають улюбленими стравами. Будинки прикрашають вінком з ялинових гілок, в який встановлюють свічки. Звичайно ж наряджають різдвяну ялинку і дарують подарунки.

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