Красиві привітання з Різдвом в листівках і картинках

7 січня Україна святкує Різдво Христове.

Православні в цей день накривають святковий стіл, колядують і вітають родичів з новорічними святами.

Напередодні Різдва нас чекає Святий вечір або Святвечір. "Телеграф" уже розповідав про те, які 12 страв повинні бути на українському різдвяному столі. Пора братися і за привітання з Новим роком!

"Телеграф" підготував красиві анімовані листівки з Різдвом Христовим-2021, які порадують ваших близьких.

Якщо вам цікаві вітання на Різдво-2021 на російській мові - перейдіть за посиланням.